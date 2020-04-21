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台股外資賣超242.46億 賣超中信金最多、買超最愛這十檔
台股今（21）日開低走低收10,288.42點，大跌298.29點，統計三大法人賣超291.48億元，其中外資賣超242.46億元，外資賣超最多個股為中信金，買超前十大中有兩檔ETF，其餘則是題材股及金融、傳產龍頭等；權王台積電(2330)遭外資賣超15,656張，收在295元，單日市值縮水2,333.73億元。
台股今日大跌失守10,300點關卡及5日、10日線，三大法人賣超291.48億元，其中外資賣超242.46億元，投信賣超8.38億元，自營商賣超（合計）40.63億元。
統計外資賣超前十大依序是中信金、友達、群創、兆豐金、鴻海、元大滬深300正2、開發金、台積電、華南金、中鋼；外資賣超台積電達15,656張，台積電今日收在295元，下跌9元，跌幅2.96%，市值縮水2,333.73億元，除了外資賣超，投信也賣超322張，自營商賣超1,675張，合計三大法人賣超17,653張。
統計外資買超前十大依序是富邦VIX、元大台灣50反1、晶電、南電、全台、智邦、金像電、中壽、台泥、仁寶等。
群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，展望4月下旬，市場觀察重點仍是全球疫情是否能獲得控制，若各國每日新增確診人數呈現下滑趨勢，封城解禁、復工應可期待，另外，油價跌至負值應僅為短期間的畸形現象，目前6月或之後到期的原油期貨價格都是正值。
朱翡勵指出，隨著各國政府採取經濟刺激方案或寬鬆貨幣政策，在政策料逐漸發酵下，對全球經濟影響應屬可控範圍，對市場也應有一定支撐力道，若接下來股市回檔反應4、5月經濟數據疲弱，不失為中長線布局契機。
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