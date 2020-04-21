快訊

嚴德發公布軍艦染疫究責？國防部將於20：30召開記者會

與染疫官兵打球 成大籃球校隊7員居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股外資賣超242.46億 賣超中信金最多、買超最愛這十檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日大跌失守10,300點關卡及5日、10日線。 本報資料照片
台股今日大跌失守10,300點關卡及5日、10日線。 本報資料照片

台股今（21）日開低走低收10,288.42點，大跌298.29點，統計三大法人賣超291.48億元，其中外資賣超242.46億元，外資賣超最多個股為中信金，買超前十大中有兩檔ETF，其餘則是題材股及金融、傳產龍頭等；權王台積電(2330)遭外資賣超15,656張，收在295元，單日市值縮水2,333.73億元。

台股今日大跌失守10,300點關卡及5日、10日線，三大法人賣超291.48億元，其中外資賣超242.46億元，投信賣超8.38億元，自營商賣超（合計）40.63億元。

統計外資賣超前十大依序是中信金、友達、群創、兆豐金、鴻海、元大滬深300正2、開發金、台積電、華南金、中鋼；外資賣超台積電達15,656張，台積電今日收在295元，下跌9元，跌幅2.96%，市值縮水2,333.73億元，除了外資賣超，投信也賣超322張，自營商賣超1,675張，合計三大法人賣超17,653張。

統計外資買超前十大依序是富邦VIX、元大台灣50反1、晶電、南電、全台、智邦、金像電、中壽、台泥、仁寶等。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，展望4月下旬，市場觀察重點仍是全球疫情是否能獲得控制，若各國每日新增確診人數呈現下滑趨勢，封城解禁、復工應可期待，另外，油價跌至負值應僅為短期間的畸形現象，目前6月或之後到期的原油期貨價格都是正值。

朱翡勵指出，隨著各國政府採取經濟刺激方案或寬鬆貨幣政策，在政策料逐漸發酵下，對全球經濟影響應屬可控範圍，對市場也應有一定支撐力道，若接下來股市回檔反應4、5月經濟數據疲弱，不失為中長線布局契機。

外資 台積電 台股 三大法人

延伸閱讀

未來若疫情不穩定 林姿妙：不排除配合中央封城

台積電估近5年半導體年增5% 晶圓代工更強勁

負油價為短期畸形現象 法人看好這四大族群

權值股熄火台股收跌298.29點 三大法人賣超291.49億元

相關新聞

傳金正恩手術命危等5衝擊 台股盤中重挫逾300點

台股今（21）日開低走低，權值股台積電（2330）開低後失守300元，盤中再傳出北韓領導人金正恩手術後命危的消息，進一步...

台股外資賣超242.46億 賣超中信金最多、買超最愛這十檔

台股今（21）日開低走低收10,288.42點，大跌298.29點，統計三大法人賣超291.48億元，其中外資賣超242...

元大S&P原油正2溢價270%　金管會：仍有下市風險

原油價格跌至負值，「元大S&P原油正2」今溢價已超過270%，投資人看準這檔ETF有豁免機制到9月30日，因此越跌越買。...

權值股熄火台股收跌298.29點 三大法人賣超291.49億元

台股今（21）日開低走低，權王台積電（2330）領跌，股王大立光、鴻海齊收黑，盤中跌勢沈重，在傳出金正恩病危消息下，指數...

預拌混凝土廠／永固-KY下月掛牌「疫情影響不大」

預拌混凝土廠永固-KY（5546）預計5月掛牌上市，4月下旬辦理競價拍賣。

油價暴跌、金正恩傳病危 台股大跌298點收10,288

國際原油價格破天荒跌至負值，拖累美股四大指數全數收跌，台股今（21）日開盤也走跌，盤中傳出北韓領導人金正恩手術後病危，美...

攻守兼備 17檔二低一高概念股出列

台股近期持續多空震盪，指數守穩萬點大關之上；雖然現階段盤勢震盪劇烈，投資人操作困難度提高，但近期低股價、低本益比及高現金殖利率的「二低一高」概念股，股價似有表態契機，短線攻守兼宜。

台積電跌破300元大關 市值減損4千億元

原油價格暴跌、企業財報即將公布不安情緒爆發，台積電（2330）受費半指數大跌2.23%拖累，法說會後急漲攻勢熄火，今（2...

油價重挫 台股盤中跌破10,300點

油價重挫，北韓領導人金正恩傳出手術後復原不佳引起國際關注，台股今（21）日盤中重挫超過300點，來到10,278點，一舉...

猛！這17檔股票 國安基金連買三次都賺

國安基金上周召開例行委員會議，決議持續授權護盤到疫情結束，國安基金將持續進場護盤，國安基金買股動向受關注，而根據財政部資料顯示，國安基金最近三次啟動護盤，三次買進都賺錢的股票，有17檔。

台積電股價開低失守300元 市值一度縮水1,815億元

台積電（2330）ADR周一收跌2.1%，收在52.59美元，外資在上周五大買超後，昨日轉為賣超1,075張，台積電今（...

5G拉貨 統新獲利挑戰歷史新高

2020年可謂5G基站元年，包含中國、南韓皆在肺炎疫情飄搖中大力發展5G建設，其中因5G訊號量大增，WDM（波長分波多工...

熱門新聞

跌到負值太罕見？元大原油正2買盤湧 溢價衝270%

市場消化利空 美股跌幅收斂 台指期夜盤震盪走揚

攻守兼備 17檔二低一高概念股出列

油價暴跌、金正恩傳病危 台股大跌298點收10,288

買的是6月期貨！元大原油正2爆量反彈

傳金正恩手術命危等5衝擊 台股盤中重挫逾300點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。