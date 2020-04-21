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元大S&P原油正2溢價270%　金管會：仍有下市風險

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

原油價格跌至負值，「元大S&P原油正2」今溢價已超過270%，投資人看準這檔ETF有豁免機制到9月30日，因此越跌越買。金管會證期局今呼籲投資人，此檔ETF已列為處置有價證券，投資人要注意溢價風險，且該檔ETF若出現「超額損失」，導致投信無法經營，恐還會有下市風險。

證期局表示，證交所從3月17日開始已把這檔ETF列為處置有價證券，採取以人工管制搓合終端機來執行搓合作業，是每5分鐘搓合一次，投資人每天委託買賣若單筆達10個交易單位，或多筆累積達30個交易單位，就要採預收款券交割。

證期局提醒投資人，雖然該檔ETF有豁免到9月30日，「但不代表一定不會下市」，從事期貨交易會有超額損失(overload)風險，若賠到超過本金要由投信承擔，期貨信託契約有終止條款，例如投信無法經營，可由投信業者自己審酌，還是有下市風險。

證期局表示，投信若符合信託契約無法經營，會先報告金管會，跟金管會申請核准，申請當天投信必須對外公告。

據證期局統計，目前已列為處置有價證券的ETF，除「元大S&P原油正2」外，還有「元大S&P原油ETF」與「街口布蘭特原油正2」，但後續兩檔ETF還未向金管會申請豁免。

ETF 金管會 元大

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