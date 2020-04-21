負油價為短期畸形現象 法人看好這四大族群

台股今(21)日開低走低，終場收在10,288.42點，下跌298.29點，跌幅2.82%，群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，受全球疫情尚未停歇、原油期貨價格跌破0美元影響、北韓領導人金正恩傳出病危消息等訊息影響，造成台股再陷震盪，但油價跌至負值應僅是短期間的畸形現象，當前市場資金充沛，加上台股企業在全球主要科技創新趨勢中扮演要角，包括5G、物聯網、電動車等，也具有高殖利率優勢，中長期來看表現並不看淡。

朱翡勵說，展望4月下旬，市場觀察重點仍是全球疫情是否能獲得控制，若各國每日新增確診人數呈現下滑趨勢，封城解禁、復工應可期待，另一方面，油價跌至負值應僅為短期間的畸形現象，目前6月或之後到期的原油期貨價格都是正值，負油價的交易主要受到期貨投機者多倉被軋的賣壓所致，原油需求不振的問題仍是源自於新冠肺炎疫情未解，影響全球需求所造成。

整體來看，朱翡勵指出，隨著各國政府採取經濟刺激方案或寬鬆貨幣政策，在政策料逐漸發酵下，對全球經濟影響應屬可控範圍，對市場也應有一定支撐力道，若接下來股市回檔反應4、5月經濟數據疲弱，不失為中長線布局契機。

此外，朱翡勵認為，當前市場資金充沛，加上台股企業在全球主要科技創新趨勢中扮演要角，包括5G、物聯網、電動車等，也具有高殖利率優勢，因此中長期來看表現並不看淡。