現金為王概念股抗震 躍居多頭捍衛軍

全球資本市場動盪，台股21日重挫近300點、失守10,300點關卡；法人表示，台積電（2330）、台泥、中華電等「現金為王」強勢股，今年業績佳、成長動能強，加上高現金部位足以應付景氣考驗，並可伺機併購，將躍居盤面多頭捍衛軍。

台股加權指數受到原油期貨價格跌破0美元影響，早盤重挫逾百點，10時過後，盤中傳出北韓領導人金正恩病危消息，台股再擴大跌勢，跌幅一度超過300點，指數終場下跌298點，收在10,288點，成交值1,832億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股近期震盪劇烈，短線整理難免，因國際資本市場變數多，台股連帶無法自身於外，個股操作上，除應評量市場多空指標外，公司業績展望、財務結構與現金部位，將成為投資參考重點。

觀察上市櫃公司中，法人預期今年每股稅後純益（EPS）超過1元，現金部位逾30億元、現金與流動資產比率在30%以上，且近期股價強勢的個股，計有13檔，分布在半導體、光電、網通等電子族群，及文創、百貨、水泥、生技、航運、電機等傳產股。

在現金部位上，以台積電擁有4,553.99億元最高，台泥535.73億元、中華電340.5億元；另外，瑞儀、東元、萬海等，手中可動用現金也都超過百億。

進一步分析現金與流動資產比率，則以譜瑞-KY的75.1%居冠、大江61.1%、萬海56.3%；其他現金與流動資產比率在50%以上的個股，還有台積電、瑞儀、富邦媒等。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，就基本面而言，這些「現金為王」概念股不但手中現金充裕，且今年業績可望顯著成長，激勵股價短線強勢抗跌，即便大盤可能再度修正，但這些強勢股可望相對有撐。

另外，在全球經濟存有反轉疑慮之際，手頭擁有「高現金部位」的公司，企業在因應景氣多空未明的狀態下，操作靈活度也將伴隨提升，可堪稱是市場的金主群。

法人指出，景氣循環通常考驗競爭力，市場機制更會淘汰競爭力不足的廠商，能夠留下來的公司才能生存，所以各公司紛紛提高現金比重應付景氣考驗，高現金部位的公司，經營風險也隨之降低。

同時，各家公司對於未來景氣好壞都沒有把握，所以現金部位高的公司，將有提高技術研發、擴廠的機會，隨時備妥現金、伺機併購同業，就是危機入市的想法。