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永固-KY 5月掛牌上市

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

預拌混凝土廠永固-KY（5546）預計5月掛牌上市，4月下旬辦理競價拍賣。永固以中國大陸重慶為主要銷售市場，將於明（22）日舉行上市前業績發表會，公司表示，今年雖有新冠肺炎疫情影響，但營運受影響不大，未來仍持續看好大陸基礎建設及房地產投資，營運展望樂觀。

永固今年1月獲證交所核准上市，目前資本額為6.8億元，近年營收、獲利呈現成長，2019年營收為61.23億元，年增23.25%；稅前純益為5.94億元，年增8.79%；每股稅後純益（EPS）為7.14元。

永固主要從事生產及銷售預拌商品混凝土、環保型水泥製品、不同比例的混合料、純熟料粉、精磨粉煤灰及石粉等，商品混凝土營收比重達90%，專注於混凝土事業，擁有四個大型混凝土攪拌站和一個粉磨站。

永固在大陸銷售市場以重慶內需為主，耕耘超過20年，產品供應於建築工程、公路工程、橋樑工程、隧道工程及輕軌等大型建設，又以橋樑工程最積極，過去參與90%重慶主城區橋樑工程。

永固主要客戶包括重慶建工、中國建築、中國中鐵及中國鐵建等，歷年參與建設包括重慶環球金融中心、重慶千廝門大橋、重慶寸灘大橋、重慶渝中隧道、重慶輕軌及重慶大劇院等。

永固指出，今年首季雖有新冠肺炎影響，但目前看來，營運受影響不大，且目前下游營建工地復工動作已逐漸恢復，復工進度亦符合預期，營收及獲利表現將同步回復至以往正常水準。

展望未來，永固看好大陸政策利多，包括「一帶一路」、「長江經濟帶」、「成渝城市群開發總體戰略部署」、「重慶市五大功能區域戰略」等，有望加快重慶基礎建設投資，還有房市買氣、建商推案意願增加，當地混凝土需求有望提升。

營收

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