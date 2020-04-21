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權值股熄火台股收跌298.29點 三大法人賣超291.49億元
台股今（21）日開低走低，權王台積電（2330）領跌，股王大立光、鴻海齊收黑，盤中跌勢沈重，在傳出金正恩病危消息下，指數一度下探至10,278.95點，重挫307.76點，終場以10,288.42點作收，失守10,300點關卡及5日、10日線，下跌298.29點，成交量1,832.81億元；三大法人賣超291.49億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超242.46億元，投信賣超8.38億元，自營商賣超（合計）40.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.27億元，自營商（避險）賣超23.36億元。
油價暴跌、金正恩傳出病危，外資偏空，台股反彈近滿足點，加上美股周一大跌作收，台股今日開低走低，早盤以10,544.8點開出，下跌41.91點，台積電開低走低，加重大盤跌勢，終場收在10,288.42點，跌幅2.82%。
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