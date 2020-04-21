國際利空衝擊 台股收跌298.29點

受到油價重挫及北韓領導人金正恩傳手術後復原不佳影響下，今（21）日台股終場以10,288.42點作收，下跌298.29點、跌幅2.82％，成交量1,832.81億元。

亞洲股市今日午盤表現全數開低走低，日經下跌1.58%或310點，韓股下跌1.66%或31點，港股下跌2.31%或562點，陸股上証下跌1.22％或34點。

今日盤中類股表現，光電類、玻璃類、塑膠類下跌幅度都超過3%，金融類則下跌近3%，台塑四寶中，則以南亞下跌近4%，跌幅最大，彰銀下跌近5%、安泰銀下跌近7%。

觀察台灣50成分股表現，蘋概三王大立光下跌逾4.76%，鴻海下跌逾3.54%，台積電下跌逾2.96%，權值股聯發科下跌逾4.7%，南亞科下跌逾4.4%，研華下跌4.3%。

法人表示，台股加權指數多方在 4月17日跳空開高後表現正面，不過在上方季線下滑反壓，及半年線與年線壓力區的橫亙，再加上3月下旬反彈至今漲幅已逾 24%，另技術指標 9 日 KD 目前也位於超買區，短線技術面與指標恐有過熱之慮，恐不利近期指數上攻的表現，後續指數落於整理的可能性偏高。

在操作上來說短線上遇壓可先暫時調節持股，待指數後續整理完成或拉回 10 日線時再伺機擇具基本面之個股短多因應。

法人說，近期疫情全球確診人數的成長速度開始趨緩，市場對於4月疫情見高仍有期待，不過隨著企業第1季營運結果出爐，市場將目光開始置經濟基本面、油價，因此受疫情衝擊的基本面對於資本市場所造成的壓力須持續留意。