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傳金正恩手術命危等5衝擊 台股盤中重挫逾300點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為金正恩11日出席北韓勞動黨政治局委員會會議。美聯社
圖為金正恩11日出席北韓勞動黨政治局委員會會議。美聯社

台股今（21）日開低走低，權值股台積電（2330）開低後失守300元，盤中再傳出北韓領導人金正恩手術後命危的消息，進一步衝擊大盤指數再向下挫低，一度下探至10,278.95點，重挫307.76點，盤中跌勢沈重，下跌逾260點 ，法人表示，預期大盤回檔不會太深，先看月線支撐。

美股周一收跌，道瓊工業平均指數下跌592.05點，跌幅2.4%，收在23,650.44點，為近三周來最大跌幅；標普500指數下跌1.8%，收在2,823.16點；那斯達克綜合指數下跌1%，收在8,560.729點。

證券分析師張陳浩表示，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價暴跌，加上盤中傳出金正恩病危消息，在政治風險下，進一步加重台股跌勢，另外，大盤指數反彈至季線附近遇到壓力，首波反彈滿足點已到，這三大因素造成指數回檔；他認為，拉回並不會太深，先等待拉回量縮打第2支腳時再伺機布局。

證券分析師黃漢成分析，大盤面臨回跌壓力，主要原因包括，外資偏空，期貨淨多單減少且在現貨也沒買超；全球經濟不好，第1季的經濟數據不佳；美國及台灣各公司財報不理想等，他說，大盤指數反彈超過六成後，將會開始反應財報等基本面的利空；大盤回跌下，先看月線支撐。

台股今日以10,544.8點開出，下跌41.91點，台積電開低走低，一度下探至293.5元，加重大盤跌勢，加上油價重挫的心理因素影響，塑化股跌幅逾2%，且盤中傳出金正恩病危的消息，指數一度挫低至10,278.95點，下跌307.76點。

台積電 台股 金正恩

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