台積電跌破300元大關 市值減損4千億元

原油價格暴跌、企業財報即將公布不安情緒爆發，台積電（2330）受費半指數大跌2.23%拖累，法說會後急漲攻勢熄火，今（21）日股價再度跌破300元大關，盤中最低來到293.5元，跌幅一度達3.45%，高點至今市值減損高達4,000億元。

法人表示，面對疫情衝擊全球經濟，台積電上半年表現雖優於預期，惟美股重量級財報即將公布，市場憂心第2季及下半年展望不佳，且台積電也對下半年保守謹慎看待，短期將股價進入區間震盪。台積電海外ADR隨費半指數大跌，收跌2.1%。

本季法說會未如法人圈預期調降資本支出與美元營收維持持平至小幅衰退，令外界感到意外，法說會後隔日股價跳空大漲，重新站回300元大關，外資反賣為買，當日大買5.7萬張，投信同樣大買2,427張，法人動作重新點燃買盤氣勢。

然本周買盤氣勢嘎然而止，周一法人買盤熄火，外資、投信反而小幅賣超，法人解釋短期台積電營運止跌回升有助於這一波股價反彈氣勢，不過，隨著疫情衝擊全球經濟，終端訂單消失，中國大陸出現28年以來GDP首度見負，達6.8%，歐美疫情晚大陸約一季，下半年全球半導體展望仍充滿變數。

台積電對於下半年營運旺季態度也轉保守，營運動能減弱、有庫存調整風險，下半年營運與去年同期比較將持平或可能小幅衰退，毛利率隨著5奈米於下半年量產，因經濟規模效益還未顯現，將稀釋毛利率2%至3%，下半年毛利率將低於上半年。

外資指出，上半年大客戶顯然未對台積電大量削減訂單，營運表現優於預期，先進製程技術則持續保持領先優勢，但全球疫情若未能在6月以前獲得控制，將重創全球經濟，客戶恐因終端需求消失不得不取消訂單，且下半年伴隨庫存調整風險，營運動能仍有待觀察。