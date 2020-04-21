台積電股價開低失守300元 市值一度縮水1,815億元

台積電（2330）ADR周一收跌2.1%，收在52.59美元，外資在上周五大買超後，昨日轉為賣超1,075張，台積電今（21）日以300.5元開低，下跌3.5元，盤中賣壓加重，股價走低下探至297元，市值縮水1,815.12億元，早盤跌幅逾2%，拖累台股大跌逾200點。

台積電第1季合併營收3,106億元，季減2.1%，年增42%，首季毛利率51.8%，為12季來高點，超越財測目標，稅後淨利1,169.87億元，創歷史新高，每股純益4.51元，創歷史次高；今年第1季營業利益率 41.4%，稅後純益率 37.7%。

台積電法說會釋年今年資本支出不變的訊息，預估第2季合併營收101~104億美元，以新台幣30.0 元兌1 美元匯率假設，首季毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間；今年美元營收預估約年增14~19%。

台積電法說會後，多數外資報告維持買進評等，統計上周外資合計買超台積電60,342張，但昨日則是轉為賣超1,075張，投信賣超13張，自營商賣超613張，合計三大法人賣超1,701張。

台積電ADR周一收在52.59美元，下跌1.1美元，台積電早盤以300.5元開低，一度下探至297元，下跌7元，市值縮水1,815.12億元，股價失守300元關卡。