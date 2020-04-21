股市反彈已經走一波，此刻可以進場嗎？股市億級操盤手5檔「一時之選」

摘要 股市反彈來到第二波，許多先前過度偏空或是空手者，可能都忍不住進場搶股票，此時該如何採取策略呢？

行情總是在樂觀時出現相對高點，悲觀時出現相對低點。此話一點也沒有錯呀！印證在這波因為新冠疫情所導致的全球股市大崩盤的過程，縱然在前幾周各國疫情仍然居高不下或是步入高峰之際，股市卻是已經先落底反彈了，而且持續驚驚漲，直到藥物傳出有效的訊息助攻，看起來第二波報復性反彈已經展開了。

許多先前過度偏空或是空手者，可能要忍不住紛紛被迫進場搶股票了。任何市場只要過度壓抑或是呈現一面倒的現象，只需要一丁點利多消息就能夠大大刺激市場、激奮人心。

也許讀者會相當納悶以下景象：

一、外頭店面出租的房子愈來愈多，閒置店面也是冒出一大堆。

二、企業放無薪假，很多中小企業裁員或是被迫休業倒閉愈來愈多。

三、社會各界急需借貸或是政府協助者愈來愈多。

四、眾多服務業及相關行業的從業人員陷入無工作可做。

五、媒體的消息仍然是一大堆利空訊息。

現在心中的大疑問：為何股市卻是在這樣子的大環境下，悄悄地持續上漲，甚至是成交值也同步擴增？好像是一片太平盛世的景況。說穿了，這就是股市非常特別的地方。看似簡單，其實不簡單。

我們都知道股市的投入者，皆是真金白銀及金錢遊戲的眾多參與者，所以非常留意任何市場的風吹草動。而且股價的漲跌反應，一直是針對於企業未來發展前景的營運及獲利的好壞而定，加上任何產業或公司的狀況皆一定會有人直接或間接獲悉，所以為何股價總是超前佈署（白話一點就是提前反映未來的好或壞）。

所以，以這波疫情的發展，投資人總是先想像最悲觀的狀態 （前面過度被拋售股票的過程），然後再因著持續變動的情節來做調整。所以假如你一般的金融操作只是人云亦云，或是跟著媒體或是一些研究報告、專家來做買進或賣出的參考，就很容易陷入羊群理論。盲從，在漲時看漲及跌時看跌的當下，好像沒有甚麼大錯。但事實上，往往只會追高殺低，根本賺不到錢，因為那只是同步滲雜當下市場的情緒所做的投資決策。

所以我一直強調，別人恐懼、我們要貪婪的贏家投資心法，只有這樣做才能夠成為股市裡頭的常勝軍。

廢話少說，反彈到這個位置，如何採取策略，恐怕才是更多讀者想要知道的部分。我簡略地總結：

一、如果將反彈分為三波段（初升、主升、末升）現在恐怕是主升的中間了，所以已經不是像之前市場悲觀之際那樣的遍地是黃金了，選股必須下工夫才行。

二、由於這次疫情嚴峻，所以各國政府央行採取有史以來的拯救大動作，所以將是資金異常寬鬆，利率低到很低，預期風險性資產將會再度興風作浪。

三、我稍微描述一下市場情緒的演變：擔心、驚嚇、恐慌、悲觀、失望、絕望、困惑、懷疑、半信半疑、恢復一點信心、信心強化、不看壞、慢慢看好、樂觀、瘋狂。所以在投資領域上，如何克服或是挑戰自我的心理障礙將是最大的功課。

四、接下來很多經濟數據及對景氣預測絕大部分皆是很慘及悲觀的 ，不過這都是落後性指標（至少對於股市來說），可別按表操課呀！

五、既然是反彈半山腰，就必須汰弱留強，保留最強或是最看好的商品股票部分。

以下附上我的粗淺看法：

一、美股：5G相關（XLNX、IPHI、VIAV）、資料處理、主機更換（AMD、NVDA）、民生消費（KO可口可樂、DIS迪士尼）、強勢品牌（AAPL蘋果、GOOG谷歌、MSFT微軟、AMZN亞馬遜、NKE耐吉）

二、台股：晶圓代工（2230台積電、3105穩懋、4968立積、3529力旺、8016矽創）都是一時之選，供各位參考。

三、債券或固定收益部分：投資等級債券基金、多元組合資產基金、REITS（房地產證券化基金）、特別股基金、可換股基金。