快訊

CNN：北韓領導人金正恩傳手術後命危 美國密切監測情報

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股市反彈已經走一波，此刻可以進場嗎？股市億級操盤手5檔「一時之選」

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
股市反彈來到第二波，許多先前過度偏空或是空手者，可能都忍不住進場搶股票。 本報系資料庫
股市反彈來到第二波，許多先前過度偏空或是空手者，可能都忍不住進場搶股票。 本報系資料庫

摘要

股市反彈來到第二波，許多先前過度偏空或是空手者，可能都忍不住進場搶股票，此時該如何採取策略呢？

行情總是在樂觀時出現相對高點，悲觀時出現相對低點。此話一點也沒有錯呀！印證在這波因為新冠疫情所導致的全球股市大崩盤的過程，縱然在前幾周各國疫情仍然居高不下或是步入高峰之際，股市卻是已經先落底反彈了，而且持續驚驚漲，直到藥物傳出有效的訊息助攻，看起來第二波報復性反彈已經展開了。

許多先前過度偏空或是空手者，可能要忍不住紛紛被迫進場搶股票了。任何市場只要過度壓抑或是呈現一面倒的現象，只需要一丁點利多消息就能夠大大刺激市場、激奮人心。

也許讀者會相當納悶以下景象：

一、外頭店面出租的房子愈來愈多，閒置店面也是冒出一大堆。

二、企業放無薪假，很多中小企業裁員或是被迫休業倒閉愈來愈多。

三、社會各界急需借貸或是政府協助者愈來愈多。

四、眾多服務業及相關行業的從業人員陷入無工作可做。

五、媒體的消息仍然是一大堆利空訊息。

現在心中的大疑問：為何股市卻是在這樣子的大環境下，悄悄地持續上漲，甚至是成交值也同步擴增？好像是一片太平盛世的景況。說穿了，這就是股市非常特別的地方。看似簡單，其實不簡單。

我們都知道股市的投入者，皆是真金白銀及金錢遊戲的眾多參與者，所以非常留意任何市場的風吹草動。而且股價的漲跌反應，一直是針對於企業未來發展前景的營運及獲利的好壞而定，加上任何產業或公司的狀況皆一定會有人直接或間接獲悉，所以為何股價總是超前佈署（白話一點就是提前反映未來的好或壞）。

所以，以這波疫情的發展，投資人總是先想像最悲觀的狀態 （前面過度被拋售股票的過程），然後再因著持續變動的情節來做調整。所以假如你一般的金融操作只是人云亦云，或是跟著媒體或是一些研究報告、專家來做買進或賣出的參考，就很容易陷入羊群理論。盲從，在漲時看漲及跌時看跌的當下，好像沒有甚麼大錯。但事實上，往往只會追高殺低，根本賺不到錢，因為那只是同步滲雜當下市場的情緒所做的投資決策。

所以我一直強調，別人恐懼、我們要貪婪的贏家投資心法，只有這樣做才能夠成為股市裡頭的常勝軍。

廢話少說，反彈到這個位置，如何採取策略，恐怕才是更多讀者想要知道的部分。我簡略地總結：

一、如果將反彈分為三波段（初升、主升、末升）現在恐怕是主升的中間了，所以已經不是像之前市場悲觀之際那樣的遍地是黃金了，選股必須下工夫才行。

二、由於這次疫情嚴峻，所以各國政府央行採取有史以來的拯救大動作，所以將是資金異常寬鬆，利率低到很低，預期風險性資產將會再度興風作浪。

三、我稍微描述一下市場情緒的演變：擔心、驚嚇、恐慌、悲觀、失望、絕望、困惑、懷疑、半信半疑、恢復一點信心、信心強化、不看壞、慢慢看好、樂觀、瘋狂。所以在投資領域上，如何克服或是挑戰自我的心理障礙將是最大的功課。

四、接下來很多經濟數據及對景氣預測絕大部分皆是很慘及悲觀的 ，不過這都是落後性指標（至少對於股市來說），可別按表操課呀！

五、既然是反彈半山腰，就必須汰弱留強，保留最強或是最看好的商品股票部分。

以下附上我的粗淺看法：

一、美股5G相關（XLNX、IPHI、VIAV）、資料處理、主機更換（AMD、NVDA）、民生消費（KO可口可樂、DIS迪士尼）、強勢品牌（AAPL蘋果、GOOG谷歌、MSFT微軟、AMZN亞馬遜、NKE耐吉）

二、台股晶圓代工（2230台積電、3105穩懋、4968立積、3529力旺、8016矽創）都是一時之選，供各位參考。

三、債券或固定收益部分：投資等級債券基金、多元組合資產基金、REITS（房地產證券化基金）、特別股基金、可換股基金。

【延伸閱讀】


「忠誠度」，其實是假議題：疫情下怎麼留住人才？重要的是滿足5種員工需求
狙擊美股3週獲利近百倍、對幹賀寶芙…這位「幼幼版巴菲特」是誰？
金融時報精選》川普讓美國在這場疫情中迷路、走向分裂？
逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光

疫情 房地產 台股 台積電 晶圓代工 5G 美股

延伸閱讀

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

「零確診」破口來自軍方－給役政署的一個警訊

敦睦艦2確診桃園足跡曝光 統領、家樂福封館1天

都更搬家！人氣拉麵「勝王」5／6起無限期停業

相關新聞

台股開盤下跌41.91點 報10,544.8點

美股重挫，台股今（21）日也受到衝擊，開盤下跌41.91點，指數開在10,544.8點。

史上頭一遭！美原油期價跌破0元 台股逢壓

美國原油期貨價跌破0美元，為史上頭一遭，美股今天開低，道瓊指數收盤挫592.05點，台股20日跌10.33點，收在105...

台股面臨季線反壓 法人：短線進出搭配資金控管

國泰證期券分析師吳佩奇表示，上周在台積電（2330）法說會傳出佳音，以及金融股助攻之下，指數不但拉高結算，並成功回補3月...

股市反彈已經走一波，此刻可以進場嗎？股市億級操盤手5檔「一時之選」

股市反彈來到第二波，許多先前過度偏空或是空手者，可能都忍不住進場搶股票，此時該如何採取策略呢？

外資、自營商回頭買 網家早盤股價帶量走揚

電商網路家庭（8044）今年第1季業績發光，吸引買盤進場，今（21）日無懼櫃買指數開低，逆勢帶量走揚，盤中最高一度漲至9...

買的是6月期貨！元大原油正2爆量反彈

國際油價暴跌，西德州原油期貨竟跌到「負值」，台股中掛牌的元大S&P原油正2（00672L）、元大S&P石油，雖因倉位已轉...

原油價格跌至負值拖累美股 台股開低回測5日均線支撐

國際原油價格破天荒跌至負值，拖累美股四大指數全數收跌，影響台股今（21）日以10,544.8下跌41.91點開出，在權值...

氣候風險管理論壇 回響熱

臺灣證券交易所攜手安永聯合會計師事務所共同舉辦「氣候相關財務揭露建議（TCFD）工作坊」圓滿落幕，會中透過事先線上提問，由專家分享面對極端氣候與氣候變遷的因應策略，協助企業掌握國際相關實務與報導要求。

證交所挺ETN 四路並進

主管機關推動券商發行ETN滿周年，據統計，受到券商踴躍發行，ETN總規模達百億元，但成交比重仍偏低，臺灣證券交易所昨（20）日表示，未來要透過擴大發行種類、擴充投資人參與、加強市場宣導與推動業者溝通等四方向促進活絡。

元大S&P原油正2免下市

金管會宣布期信基金「免下市」條款，元大投信上周五火速申請元大S&P原油正2（00672L）適用，昨（20）日投信更新公告，該ETF已獲得准批，代表9月30日前，投資人都不用擔心清算。

市場消化利空 美股跌幅收斂 台指期夜盤震盪走揚

市場不確定升溫，美股今（20）日開盤下挫反映，惟跌幅逐步收斂，同時間，台指期夜盤震盪走揚，走自己的路，收復其在美股開盤前...

績優傳產 買盤點火

台股昨（20）日在季線關前震盪換手，市場資金轉為點火基期偏低的績優傳產股維繫多方人氣，多檔個股同步創波段新高，力山（1515）攻頂突破半年線反壓，亞德客-KY、佳格更率先站回所有均線。

熱門新聞

市場消化利空 美股跌幅收斂 台指期夜盤震盪走揚

台股選股難度加大 謝金河：毛利率及殖利率最好一起看

台股14檔站回季線 可望強者恆強

元大S&P原油正2免下市

ETF最前線／短線原油便宜 3理由請先避開ETF

外資上周買超117.87億 買盤最愛這十檔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。