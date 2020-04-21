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買的是6月期貨！元大原油正2爆量反彈

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大S&P原油正2因布局6月期貨，表現跟進逆轉彈。券商軟體
元大S&P原油正2因布局6月期貨，表現跟進逆轉彈。券商軟體

國際油價暴跌，西德州原油期貨竟跌到「負值」，台股中掛牌的元大S&P原油正2（00672L）、元大S&P石油，雖因倉位已轉倉到6月和12月期貨，淨值跌幅不如跌到負值的近月期貨，但今（21）日早盤仍湧現賣壓，特別是正2跌幅一度達14%，不過隨即受期貨反彈大幅收斂跌勢。

亞股開盤，5月西德州原油期貨啟動報復反彈，從負值暴漲到1美元，6月期貨也暴漲一成到22美元，均有利石油ETF跌幅收斂。

20日晚間國際油價暴跌，跌的是5月西德州原油期貨，跌幅高達300%，台股中的元大S&P原油正2、元大S&P石油雖連動西德州原油，但該兩檔ETF已分別轉倉為6月和12月期貨，最近的6月僅跌18%，遠月更跌少於5%；而最新結算出的ETF淨值，各較前一日淨值下跌28.5%、4.3%。

元大S&P原油正2新淨值為0.86元，首度跌落1元以下，較前一日1.2元跌近三成，元大S&P石油則從6.46元跌到6.18元。至於股價一度因早盤賣壓湧現，正2跌幅高達14%，不過隨後受反彈消息和買盤推升，正2跌幅又驟降到4.8%，元大S&P石油也收斂跌3.2%，雙雙上演逆轉秀。

兩檔ETF溢價則因市價大幅乖離淨值，擴大到257%、30%；盤中量能超過4.7萬張、3.2萬張。由於今天國際市場最熱焦點就是油價，法人不排除ETF爆出紀錄大量，前次元大S&P原油正2即使實施處置，量能還是可以衝破50萬張。

期貨 元大 大S

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