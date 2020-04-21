台股開盤下跌41.91點 報10,544.8點

美股重挫，台股今（21）日也受到衝擊，開盤下跌41.91點，指數開在10,544.8點。

美股四大指數全數下跌，道瓊指數下跌592點或2.44%，收在23,650點，那斯達克指數下跌89點或1.03%，收在8,560點，標普500指數下跌51點或1.79%，收在2,823點，費半指數下跌38點或2.23％，收在1,667點。

國際油價重挫，美國確診人數爆來到70餘萬人，死亡人數超過4萬人，使得投資人對疫情疑慮未消，市場悲觀情緒籠罩，導致昨日美股大跌。

觀察亞洲股市，日股開低走低，下跌238點或1.21%，韓股則是開低後在區間震盪，下跌12點或0.68%。

昨日市場籌碼面部分，三大法人合計賣超5億元，外資買超2億元，投信則賣超0.6億元，自營商賣超6.6億元。

法人表示，台股加權指數多方在 4/17 跳空開高後表現正面，不過在上方季線下滑反壓，及半年線與年線壓力區的橫亙，再加上三月下旬反彈至今漲幅已逾 24%，另技術指標 9 日 KD 目前也位於超買區，短線技術面與指標恐有過熱之慮，恐不利近期指數上攻的表現，後續指數落於整理的可能性偏高。

在操作上來說短線上遇壓可先暫時調節持股，待指數後續整理完成或拉回 10 日線時再伺機擇具基本面之個股短多因應。