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原油價格跌至負值拖累美股 台股開低回測5日均線支撐

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

國際原油價格破天荒跌至負值，拖累美股四大指數全數收跌，影響台股今（21）日以10,544.8下跌41.91點開出，在權值股熄火下，指數一度跌近百點，早盤最低至10,483.31點，所幸5日均線見支撐力道，帶動指數回守在10,500點之上。

美股震盪走低，受到原油價格暴跌影響，四大指數全數低開，盤中雖受到亞馬遜、Netflix等科技股撐盤激勵，整體跌幅收斂，那斯達克指數更一度由黑翻紅，不過午盤過後油價崩跌至負值史上新低，造成能源股全面走低而拖累四大指數跌幅加重。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌592點，或2.44%，收在23,650點；標普500指數下跌51.4點，或1.78%，收在2,823.16點；那斯達克指數下跌89.41點，或1.03%，收在8,560.72點；費半指數下跌38點，或2.23%，收在1,667.57點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超5.2億元。其中外資買超2億元，投信賣超0.6億元，自營商賣超6.6億元。資券變化方面，融資增14.62億元，融資餘額為998億元，融券增3.5萬張，融券餘額為71.8萬張。外資台指期部位，多單減碼2,703口，淨多單部位30,153口。借券賣出金額為34.7億元。

投顧法人表示，美國疫情逐漸趨緩，台積電法說正向，資金面與基本面對多方有利。

本周美股財報重量級科技個股，將釐清景氣多空，可望提振市場信心。目前台股月線以及 5 日、10 日均線走揚，呈多頭排列；不過，上檔有季線壓力，震盪難免。

今晨美股回檔下，將提供進場良機，維持逢低佈局，不追高的建議。

原油價格 美股

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