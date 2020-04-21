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台股面臨季線反壓 法人：短線進出搭配資金控管

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
4/13~4/20外資與大額交易人期權籌碼變動
4/13~4/20外資與大額交易人期權籌碼變動

國泰證期券分析師吳佩奇表示，上周在台積電（2330）法說會傳出佳音，以及金融股助攻之下，指數不但拉高結算，並成功回補3月13日跳空缺口外，外資回補台股亦帶動周線呈現連四紅。

即便美國總統川普拋出重啟經濟的議題帶動美股持續反彈，但受到疫情發展及賣壓出籠的拖累，20日指數轉為橫向整理走勢，收盤指數仍無法站回10,600整數關卡。

籌碼面部分，上周外資調節期貨多單、選擇權卻由空翻多，交易方向不一致顯示外資無方向的套利交易。前五大交易人在期權同步由多翻空，顯示逢反彈建立避險部位的心態。

目前指數將面臨上方季線的反壓，後續除了美國重啟經濟的計畫能否順利執行，以及企業財報表現之外，盤中壓力支撐點位的轉換，以及多方能否守住3月13日長黑K棒中點都是關注的重點，操作上，短線進出並搭配資金控管應是較合理的做法。

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