市場消化利空 美股跌幅收斂 台指期夜盤震盪走揚

市場不確定升溫，美股今（20）日開盤下挫反映，惟跌幅逐步收斂，同時間，台指期夜盤震盪走揚，走自己的路，收復其在美股開盤前的跌勢，法人指出，全球經濟前景及下半年終端市場現能見度欠佳，盤勢易受影響，建議仍須關注訂單下修的疑慮及美龍頭電子股表現。

除新冠肺炎壓抑市場需求的警報尚未解除外，在原油儲存將達極限的議題浮上檯面，以及油價跌勢擴大衝擊能源股的影響下，美股三大指數20日早盤全面下跌1%，惟跌幅現收斂跡象，道瓊工業指數於23時下跌約0.7%，S&P500指數跌0.4%，那斯達克指數則小漲0.2%。

台指期方面，夜盤開盤後即震盪走低，一度跌逾百點，消化油市相關利空，然在美股開盤後，轉向走揚，收斂跌幅，23時僅跌0.4%。

法人分析，由於全球疫情仍在，現階段，全球經濟前景以及下半年終端市場能見度仍欠佳，盤勢易受影響，建議仍須關注訂單下修的疑慮，特別是歐美政府對於疫情相關管控措施的延長或解禁。

而近日美股財報周的啟動為市場關注的焦點之一，基本上，民生消費或航空等類股，沒有太多好消息，主要觀察仍在美國龍頭電子股的表現與財報預估，因為這塊跟台灣產業鏈的關係比較密切。