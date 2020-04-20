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美股超級財報周 牽動台股六成市值

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

蘋果、IBM等美股超級財報周登場，台股亦遇季線反壓，加上擔憂磐石艦恐成為新冠肺炎疫情破口，市場觀望下台股今（20）日動能較上周五急縮至1,365億元。法人指出，與台股最具關聯的美股重量級財報展開，供應鏈包括台積電與鴻海等半導體、NB、智慧手機、伺服器族群市值比重高達六成，連同國內上市櫃法說會、瑞德西韋臨床結果，是台股近期漲跌的三大關鍵。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理李鎮宇均指出，美、台兩地股市本周都進入超級財報周，目前包括華爾街在內，對美股企業第1季獲利因新冠肺炎疫情影響而持保守立場，預估衰退幅度由月初的-8.3%、進一步擴大為-11.2%。

不過，在美國聯準會快速降息6碼、推動無上限量化寬鬆，挹注市場資金流動性後，道瓊由3月23日18,213低點反彈來，已大漲6,029點，在市場氣氛由極度悲觀開始向上修正後，近期不僅留意即將登場的IBM、蘋果等科技巨擘上一季獲利表現，接下來對第2、3季的展望，將是美股、台股持續反彈的主要推手。

根據統計，美股本周即將公布財報的企業，包括20日IBM（台股供應鏈包括緯創、英業達、神達等公司），21日德儀（台積電、日月光、聯電等）、Netflix（廣達、緯穎等），22日智霖（台積電、日月光、京元電），23日英特爾（華碩、宏碁、仁寶等），24日Tesla（和大、貿聯-KY等）、亞馬遜（元太、仁寶等），29日微軟、高通與谷歌（三者有台積電、聯電、日月光、廣達、聯發科等），30日蘋果、AMD（二者有台積電、鴻海、鴻準、大立光、日月光等）。

台股的部分，21日力成、22日三商電、23日智原與精測、24日瑞儀、28日聯發科與世界等、29日穩懋與旺宏等、30日譜瑞-KY與友達等。

元富投顧總經理鄭文賢表示，除了財報因素外，約在30日時，芝加哥大學可能公布瑞德西韋的臨床實驗解盲結果，若證明有效，將加速全球經濟回溫的速度，有利股市表現。

代操操盤人認為，短線上，留意國內即將公布外銷訂單、失業率等經濟數據，國際則聚焦在美國各州復工復課後續的行程，及IBM、英特爾、蘋果等財報，由於與國內電子產業關聯度高，因此，操作宜搭配台股相關電子個股首季財報的表現，可列為選股及操作策略選項。

在法人觀望美股、台股財報效應，與面臨上檔季線反壓，加上磐石艦恐成防疫破口，今天成交量降至1,365億元，為14日以來最少的一天；外資買超僅5億元、投信賣超0.5億元、自營商賣超6.6億元，三大法人合計賣超2億元，八大公股行庫也僅小幅買超0.3億元，台股終場小跌10點、10,586點做收。

台股 台積電 財報 美股

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