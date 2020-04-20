盤勢震盪，法人加碼連漲股聚光。

歐美國家疫情現緩和跡象，金融市場恐慌賣壓大幅減輕，指數反彈後轉趨震盪，醞釀下波走勢，而盤面個股則呈輪動格局，其中，定穎（6251）、力山等個股在業績題材發酵下，吸引市場資金敲進，股價連日走升，多方氣勢佳。

儘管企業財報及經濟數據多空交雜，然市場對經濟表現仍抱有相當信心，激勵國際股市盤堅，也帶動台股行情，計上市櫃指數反彈至今，波段彈幅已有一至二成不等，惟近日雙雙面臨上檔季線反壓，多方追價謹慎，盤勢震盪盤堅。

定穎除了有中國大陸伺服器客戶訂單，另於筆電光電板、儲存式裝置、醫療設備領域亦有表現，法人預期全年營運將呈逐季成長態勢，激勵股價上周站上所有均線之上，昨更強收漲停，創下今年新高價。

在新品上市以及室內活動需求提升下，力山作為相關機具供應商之一，有望受惠於其美系客戶提高的跑步機出貨量，股價近周價漲量增，昨同樣有漲停表現，行情活躍。