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台股選股難度加大 謝金河：毛利率及殖利率最好一起看

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財訊傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財訊傳媒董事長謝金河。本報資料照片

台股從3月19日一度下跌到8,523點，在國安基金宣布進場護盤後，最高彈升至10,710點，反彈2,187點，財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文表示，「全球經濟前景烏雲密佈，台股彈升2,000多點後，選股難度加大，好壞公司會在此分道揚鑣，毛利率及殖利率最好一起看! 」。

謝金河以「企業競爭力的本體」為題發文指出，台股從3月19日跌到8,523點，全巿場人心驚恐，大家絕望殺出持股，國安基金宣布進場護盤，結果次日大漲552.75，現在台股指數最高漲到10,710點，一下子彈升2,187點。

他說，這個強勁反彈，最後才發現國安基金銀彈根本沒有打出去，國安基金進場只買7億多元，今年以來，外資賣超台股逾5,000億元，是史上最大賣超，外資殺了台積電逾70萬張，直到4月17日才出現買超，報紙形容這是「認錯回補」，其實賣台積電的與買台積電的是完全不相關的法人，沒有認錯的問題。

謝金河指出，那麼，拉升台股的動能來自何處？可能與企業大量執行庫藏股及大股東回補有關。根據2019年完整的年報，台灣整體上市櫃公司毛利率都有顯著提升。以台積電為例，去年四個季度毛利率分別是41.31%，43.02%，47.58%及50.2%，今年首季毛利率拉升至51.8%。

謝金河說，台積電首季7奈米製程營收占35%，16奈米以下的先進製程占55%以上，這是台積電毛利率提升的主因，也使得外資改變對台積電的評價，除了麥格理看最壞，其餘各家外資目標價都在300元以上。

謝金河強調，毛利率代表企業的競爭力，去年台積電全年平均毛利率46.05%，聯電是14.38%，晶圓雙雄的老大和老二從毛利率就可看出端倪。產業的競爭力用毛利率來比也很清楚。

謝金河把光學變焦鏡頭上市上櫃公司毛利率一字排開，股價最高的大立光平均毛利率69.01%，玉晶光46.95%，新鉅科36.74%，先進光24.46%，揚明光21.35%，聯一光22.17%，亞洲光19.7%，再往下，佳能13.3%，今國光5.82%，佳淩3.35%。

謝金河表示，毛利率排到後段班都賠錢，這也告訴大家，有競爭力的企業，從毛利率很容易看出高下，選股也要挑選毛利率高的公司；但他同時提星，全球經濟前景烏雲密佈，台股彈升2,000多點後，選股難度加大，好壞公司會在此分道揚鑣，毛利率及殖利率最好一起看！

台積電 毛利率 台股指數 謝金河

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