台股遇季線反壓 法人：短線反彈強勁 此時不建議追高

台股上周表現不俗，周線上漲439.43點，來到季線反壓附近，已連四周收紅；安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股主要是呈現恐慌性賣壓後的反彈行情，在重要企業陸續釋出第1季財報及全年預期偏向正面後，有望對近期台股帶來支撐；在投資建議上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於台股短線反彈強勁，此時不建議追高。

廖哲宏表示，市場對肺炎疫情擔憂降溫，加上重要企業財報及展望正向，上周台股表現不俗；在國際市場情勢部分，現階段仍主要觀察疫情變化及各國政府封城政策時間長度，作為投資判斷；由於疫情未解除，對下半年全球經濟展望與終端需求市場發展，現階段能見度仍欠佳，仍須關注未來是否因需求動能帶來對訂單的下修。

展望後市，廖哲宏指出，對於近期開跑的美股財報季，主要觀察重點仍在與台灣產業鏈較為密切美國重要電子股表現及展望上。在投資建議上，鍾安綾指出，由於台股短線反彈強勁，此時不建議追高，若在國際情勢回穩且出現回檔時，則可伺機布局並長期投資。