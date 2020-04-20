大立光、鴻海撐盤台股小跌10.33點 三大法人賣超5.19億

台股今（20）日開盤上漲15.41點，開在10,612.45點，早盤即見今（20）日高點10,637點，台積電（2330）由紅翻黑，連帶使加權指數跌破10,600關卡，最低來到10,542點，好在大立光、鴻海發揮撐盤效果，讓指數在平盤附近震盪，而櫃買市場今日表現較強，成為市場亮點。

2020-04-20 14:49