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大立光、鴻海撐盤台股小跌10.33點 三大法人賣超5.19億
台股今（20）日開小紅震盪，早盤雖一度拉升至10,637.64點，但權王台積電（2330）開高走低以黑盤作收，幸好股王大立光、鴻海撐盤，大盤指數終場以10,586.71點作收，下跌10.33點，成交量1,336.68億元；三大法人賣超5.19億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超2.09億元，投信賣超0.62億元，自營商賣超（合計）6.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.01億元，自營商（避險）賣超4.65億元。
台股今日以10,612.45點小紅開出，台積電以308元開高，雖一度拉升至309 元可惜買盤不繼，股價翻黑收在304元，下跌2.5元，跌幅0.81%，拖累大指數走跌，10,600點關卡得而復失，不過大立光收3,885元，漲幅0.9%，鴻海收76.2元，漲幅0.52%，雙王撐盤終場收在10,586.71點，跌幅0.1%。
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