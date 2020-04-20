橫盤整理 台股跌10.33點收10,586

受新冠肺炎疫情影響，台股指數並未能延續上週表現，今（20）日台股開高走低，呈現橫盤整理格局，終場以10,586.71點作收，下跌10.33點，跌幅0.1％，成交量1,336.68億元。

亞洲股市今日早盤表現漲跌互見，日股開低震盪，盤中下跌0.91%，港股開低翻紅，盤中上漲0.37%，表現最強勢，陸股上證開高震盪後翻紅，盤中上漲0.35%，韓股則是開低後翻紅，盤中上漲0.24%。

今日的強勢類股有生技醫療、造紙工業、其他類股表現不錯，都上漲逾1％，弱勢類股則以油電類最為弱勢，跌幅逾1%。

觀察台灣50成分股今日表現，蘋概三股台積電開紅翻黑，下跌0.82%，大立光上漲0.91%，鴻海則是上漲0.53%，而其餘權值股當中，豐泰表現最亮眼，上漲超過7%。

法人表示，受新冠肺炎疫情的影響，台股指數並未能延續上週表現，跌深反跌未能反彈，需注意高檔減壓，並有可能有多方套利的情況發生，此外，指數攻上季線反壓，呈現橫向整理，多方缺口封閉，建議跌深反彈時，建議逢高減碼，汰弱換強，保持基本持股。