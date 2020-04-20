快訊

直播／我今又新增2例確診…皆為境外移入 總累積達422病例

團結或對抗？疫情恐慌下 全球「民族主義」死灰復燃

橫盤整理 台股跌10.33點收10,586

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，台股指數並未能延續上週表現，今（20）日台股開高走低，呈現橫盤整理格局，終場以10,586.71點作收，下跌10.33點，跌幅0.1％，成交量1,336.68億元。

亞洲股市今日早盤表現漲跌互見，日股開低震盪，盤中下跌0.91%，港股開低翻紅，盤中上漲0.37%，表現最強勢，陸股上證開高震盪後翻紅，盤中上漲0.35%，韓股則是開低後翻紅，盤中上漲0.24%。

今日的強勢類股有生技醫療、造紙工業、其他類股表現不錯，都上漲逾1％，弱勢類股則以油電類最為弱勢，跌幅逾1%。

觀察台灣50成分股今日表現，蘋概三股台積電開紅翻黑，下跌0.82%，大立光上漲0.91%，鴻海則是上漲0.53%，而其餘權值股當中，豐泰表現最亮眼，上漲超過7%。

法人表示，受新冠肺炎疫情的影響，台股指數並未能延續上週表現，跌深反跌未能反彈，需注意高檔減壓，並有可能有多方套利的情況發生，此外，指數攻上季線反壓，呈現橫向整理，多方缺口封閉，建議跌深反彈時，建議逢高減碼，汰弱換強，保持基本持股。

台股指數 疫情 肺炎

延伸閱讀

台積電熄火 台股小跌10.33點收10,586

饒慶鈴爭取陳時中點頭 台東新冠肺炎篩檢室月底啟動

半導體產業恐洗牌 亞系外資降評11檔台股

台股開盤10612.45點 上漲15.41點

相關新聞

台積電熄火 台股小跌10.33點收10,586

台股今（20）日量縮整理，早盤即見今日高點，台積電由紅翻黑，好在大立光、鴻海發揮撐盤效果，終場小跌10.33點，收在10...

憂疫情衝擊亞系外資降半導體評等 獨青睞瑞昱由賣轉買

新冠肺炎疫情影響層面相當大，亞系外資最新報告認為，半導體多數個股位階還未反映真實回檔的可能性，包括終端需求、獲利、評價等...

新美齊將減資 股價漲停

新美齊 (2442）上週五（17日）宣布將辦理現金減資10%，退還股東每股 1 元現金，今（20）日股價開盤跳空漲停，來...

景岳實施庫藏股股價點燈 晟德靠轉投資股價發光

生技股各挾題材發功，成為今（20）日盤面焦點。其中，晟德（4123）因轉投資疫苗與新藥公司，擠身防疫題材股，但目前股價在...

外資上周買超117.87億 買盤最愛這十檔

台股上周上漲439.43點，漲幅4.33%，統計外資買超117.87億元，買超前十名個股以權值股及金融股為主，領漲指標台...

4月股市樂觀指數上揚 疫情爆發後首次轉好

國泰金控今天公布4月國民經濟信心調查結果，受到政府刺激政策，使景氣展望跌勢趨緩，股市樂觀指數自疫情爆發以來首度轉好，但民...

台股開高15.41點 台積電翻黑壓抑大盤表現

受到美股帶動，台股今（20）日開盤上漲15.41點，開在10,612.45點，早盤在蘋概三王轉弱下，台積電由紅翻黑，壓抑...

外資回流台股 擁抱電子三族群

外資回流台股，瞄準半導體、蘋概股、PC鏈三族群，帶動上周五（17日）電子股成交比重跳增到74%，創下近兩個月高。外資法人指出，熱錢積極作多台積電，加上美股強彈，電子股掌多頭兵符的大勢確立。

高息概念股／緯創、光寶科 需求旺

緯創、光寶科與中電都具備高股息概念股的題材。隨著中國大陸工廠恢復正常，加上宅經濟、雲端、遠距上班與教學的需求暢旺，可望帶動相關業者業績回升。

高息概念股／福懋、宏璟 獲利衝高

除權息旺季將至，高息概念股漸躍台股交投主旋律，傳產股中則有福懋興業、宏璟和潤泰全。其中福懋興業去年底出售從事記憶體封裝測試的子公司福懋科，予同屬台塑集團的南科和南電，獲得一次性處分利益20.16億元，貢獻每股獲利1.2元，推升去年獲利衝高。

高息概念股／永豐金、中電 買盤挺

全球股市自低檔反彈，「高息概念股」成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，永豐金、中電等均獲三大法人買單進駐。

高息概念股 投資主打星

即將進入股東會及除權息旺季，股息與殖利率高低成為市場焦點。由於全球央行降息及寬鬆救市，且台股逾4%的殖利率在全球名列前茅，對國際買盤有吸引力，「高息概念股」將躍居近期台股交投的主旋律。

熱門新聞

高殖利率股 小摩點將

高息概念股 投資主打星

外資回流台股 擁抱電子三族群

生技授權 行情發燒

短線原油便宜 但避開ETF的三個理由

高息概念股／緯創、光寶科 需求旺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。