橫盤整理 台股跌10.33點收10,586
受新冠肺炎疫情影響，台股指數並未能延續上週表現，今（20）日台股開高走低，呈現橫盤整理格局，終場以10,586.71點作收，下跌10.33點，跌幅0.1％，成交量1,336.68億元。
亞洲股市今日早盤表現漲跌互見，日股開低震盪，盤中下跌0.91%，港股開低翻紅，盤中上漲0.37%，表現最強勢，陸股上證開高震盪後翻紅，盤中上漲0.35%，韓股則是開低後翻紅，盤中上漲0.24%。
今日的強勢類股有生技醫療、造紙工業、其他類股表現不錯，都上漲逾1％，弱勢類股則以油電類最為弱勢，跌幅逾1%。
觀察台灣50成分股今日表現，蘋概三股台積電開紅翻黑，下跌0.82%，大立光上漲0.91%，鴻海則是上漲0.53%，而其餘權值股當中，豐泰表現最亮眼，上漲超過7%。
法人表示，受新冠肺炎疫情的影響，台股指數並未能延續上週表現，跌深反跌未能反彈，需注意高檔減壓，並有可能有多方套利的情況發生，此外，指數攻上季線反壓，呈現橫向整理，多方缺口封閉，建議跌深反彈時，建議逢高減碼，汰弱換強，保持基本持股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言