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憂疫情衝擊亞系外資降半導體評等 獨青睞瑞昱由賣轉買

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新冠肺炎疫情影響層面相當大，亞系外資最新報告認為，半導體多數個股位階還未反映真實回檔的可能性，包括終端需求、獲利、評價等恐仍將面臨疫情的嚴重衝擊，全面調降半導體評等及目標價，多達11檔台灣半導體股評等遭降評，12檔下修目標價；亞系外資僅維持台積電、聯發科原評等，其中僅大升瑞昱（2379）評等，由賣出一口氣調高至買進，目標價由225元調高至260元。

亞系外資提出預警，認為市場可能因為近期股價反彈，忽略新冠肺炎疫情將衝擊半導體下半年的接單的隱憂，半導體股恐將面臨訂單下修風險，同時舉例說明表示，連台積電短期訂單都可能在今年第2季見頂，下半年也有急速下滑的風險，再加上美國對華為禁令的限制，整體半導體風險上升。

亞系外資決定下修多數半導體股的評等及目標價，一口氣調降11檔台灣半導體股評等，包括聯電、京元電、信驊、創意、璟德、世界先進、聯詠、精測、日月光投控、環球晶、穩懋等，目標價也同步下修。

亞系外資重申台積電優於大盤表現評等，目標價維持296元；另外也重申聯發科買進評等，但目標價由497元下修至425元，因此，有12檔半導體股目標價遭調降；瑞昱則是在一片降評及下修目標價中脫穎而出，獲得亞系外資調高評等及目標價，由原先賣出一口氣調高至買進，目標價由225元調高至260元。

整理亞系外資降評及調降目標價的個股，聯電由原先買進降至優於大盤表現評等，目標價由21.3元下修至16.4元；京元電由買進降至優於大盤表現評等，目標價由46元下修至41元；信驊由買進降至優於大盤表現評等，目標價由1,230元調降至1,130元；創意由買進降至優於大盤表現評等，目標價由300元調降至260元；璟德由原先買進降至優於大盤表現評等，目標價由327元下修至295元。

世界先進評等由原先買進降至劣於大盤表現評等，目標價由95元下修至66元；聯詠由買進降至劣於大盤表現評等，目標價由250元下修至179元；精測由買進降至劣於大盤表現評等，目標價由980元調降至665元。

日月光投控評等由原先買進一口氣降至賣出評等，目標價下修至54元；環球晶由優於大盤表現降至賣出評等，目標價由353元下修至288元；穩懋由原先低於大盤表現降至賣出評等，目標價由300元調降至188元。

半導體

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