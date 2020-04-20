新美齊將減資 股價漲停

新美齊 (2442）上週五（17日）宣布將辦理現金減資10%，退還股東每股 1 元現金，今（20）日股價開盤跳空漲停，來到近月來最高價。

新美齊去年稅後純益 1.86 億元，年減77.3%；每股純益（EPS）為 0.71 元。新美齊已決議去年度不配發股利，上週公告預計進行現金減資一成，將提報5月28 日的股東會進行決議。減資後，股本將從現在的 26.72億元，降至24.04 億元。

另外，新美齊還公告，為考量專業分工、提升營運績效，決定處分車用電子子公司凱銳光電全部持股，而另一間子公司凱銳控股也同步處分部分凱銳光電持股，預計可獲 3.09 億元現金，實際處分利益待實際交易後再進行公告。

新美齊未來不再直接持有凱銳光電，改以透過凱銳控股間接持有，隨著營收認列減少，今年帳上損益可能會受到影響，最快下半年就會反映。

新美齊原有有兩大主要事業體，分別是不動產建設開發及物業管理，包括子公司京捷建設、新美齊物業，還有透過凱銳控股持有的車用電子、汽車經銷及太陽能電廠等相關事業，包括凱銳光電、凱銳汽車（VOLVO）和凱銳能源等。

新美齊表示，公司未來營運重心將擺在營建事業，今年下半年台北天母「新美齊AIT」將完工入帳，挹注年底業績；另凱銳汽車新莊廠也預計下半年完工。最近也公告參與子公司京捷建設的現金增資。