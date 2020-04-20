景岳實施庫藏股股價點燈 晟德靠轉投資股價發光

生技股各挾題材發功，成為今（20）日盤面焦點。其中，晟德（4123）因轉投資疫苗與新藥公司，擠身防疫題材股，但目前股價在相對低檔，今日股價表現強勢，盤中亮燈漲停，來到46.25元。景岳（3164）因今起實施庫藏股，股價早盤即以快攻走勢攻頂，並成功鎖在漲停價位。

為維護公司信用及股東權益，景岳董事會通過，4月20日至6月19日買回庫藏股5,000張，每股區間14.95-31.35元。景岳表示，全球益生菌市場在2019年到2024年間，預測將以7.5％的年複合成長率發展，成長到768億5,000萬美元的規模。公司將結合功能性原料研發能力和量產技術，並整合現有通路及開發新行銷通路，利用一體化優勢快速切分益生菌市場占有率。

晟德表示，隨著新冠肺炎有流感化的趨勢，民眾對於呼吸道相關疾病的藥品需求將提高，晟德針對老人及兒童的呼吸道疾病用藥種類眾多，可有效舒緩相關症狀。此外，轉投資的國光生技作為台灣唯一符合PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠，也已全力投入新冠肺炎疫苗開發。晟德並看好國光疫苗、無菌充填業務走向國際的龐大潛能。

晟德也表示，將持續透過併購及出售等策略深度引資及擴張，預期至2025年打造5-6個市值可達300億的獨角獸企業；另規劃在2022年前跨入下一個新世紀產業，為2025年後創造下一個有機成長事業群。