快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景岳實施庫藏股股價點燈 晟德靠轉投資股價發光

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

生技股各挾題材發功，成為今（20）日盤面焦點。其中，晟德（4123）因轉投資疫苗與新藥公司，擠身防疫題材股，但目前股價在相對低檔，今日股價表現強勢，盤中亮燈漲停，來到46.25元。景岳（3164）因今起實施庫藏股，股價早盤即以快攻走勢攻頂，並成功鎖在漲停價位。

為維護公司信用及股東權益，景岳董事會通過，4月20日至6月19日買回庫藏股5,000張，每股區間14.95-31.35元。景岳表示，全球益生菌市場在2019年到2024年間，預測將以7.5％的年複合成長率發展，成長到768億5,000萬美元的規模。公司將結合功能性原料研發能力和量產技術，並整合現有通路及開發新行銷通路，利用一體化優勢快速切分益生菌市場占有率。

晟德表示，隨著新冠肺炎有流感化的趨勢，民眾對於呼吸道相關疾病的藥品需求將提高，晟德針對老人及兒童的呼吸道疾病用藥種類眾多，可有效舒緩相關症狀。此外，轉投資的國光生技作為台灣唯一符合PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠，也已全力投入新冠肺炎疫苗開發。晟德並看好國光疫苗、無菌充填業務走向國際的龐大潛能。

晟德也表示，將持續透過併購及出售等策略深度引資及擴張，預期至2025年打造5-6個市值可達300億的獨角獸企業；另規劃在2022年前跨入下一個新世紀產業，為2025年後創造下一個有機成長事業群。

晟德 疫苗

延伸閱讀

若沒疫苗出現 張上淳：不太容易恢復正常生活

加速疫苗開發 國網中心攜手輝達讓分析快50倍

社交距離解禁需一年半？ 陳時中：適時調整讓生活正常

牛津大學科學家：沒人能確保會找到管用的新冠病毒疫苗

相關新聞

台股開高15.41點 台積電翻黑壓抑大盤表現

受到美股帶動，台股今（20）日開盤上漲15.41點，開在10,612.45點，早盤在蘋概三王轉弱下，台積電由紅翻黑，壓抑...

半導體產業恐洗牌 亞系外資降評11檔台股

亞系外資認為，在新冠肺炎疫情影響下，科技需求及企業獲利恐下修，亞洲半導體產業將面臨重新洗牌，故調降聯電、京元電子、信驊、...

新美齊將減資 股價漲停

新美齊 (2442）上週五（17日）宣布將辦理現金減資10%，退還股東每股 1 元現金，今（20）日股價開盤跳空漲停，來...

景岳實施庫藏股股價點燈 晟德靠轉投資股價發光

生技股各挾題材發功，成為今（20）日盤面焦點。其中，晟德（4123）因轉投資疫苗與新藥公司，擠身防疫題材股，但目前股價在...

外資上周買超117.87億 買盤最愛這十檔

台股上周上漲439.43點，漲幅4.33%，統計外資買超117.87億元，買超前十名個股以權值股及金融股為主，領漲指標台...

4月股市樂觀指數上揚 疫情爆發後首次轉好

國泰金控今天公布4月國民經濟信心調查結果，受到政府刺激政策，使景氣展望跌勢趨緩，股市樂觀指數自疫情爆發以來首度轉好，但民...

外資回流台股 擁抱電子三族群

外資回流台股，瞄準半導體、蘋概股、PC鏈三族群，帶動上周五（17日）電子股成交比重跳增到74%，創下近兩個月高。外資法人指出，熱錢積極作多台積電，加上美股強彈，電子股掌多頭兵符的大勢確立。

高息概念股／緯創、光寶科 需求旺

緯創、光寶科與中電都具備高股息概念股的題材。隨著中國大陸工廠恢復正常，加上宅經濟、雲端、遠距上班與教學的需求暢旺，可望帶動相關業者業績回升。

高息概念股／福懋、宏璟 獲利衝高

除權息旺季將至，高息概念股漸躍台股交投主旋律，傳產股中則有福懋興業、宏璟和潤泰全。其中福懋興業去年底出售從事記憶體封裝測試的子公司福懋科，予同屬台塑集團的南科和南電，獲得一次性處分利益20.16億元，貢獻每股獲利1.2元，推升去年獲利衝高。

高息概念股／永豐金、中電 買盤挺

全球股市自低檔反彈，「高息概念股」成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，永豐金、中電等均獲三大法人買單進駐。

高息概念股 投資主打星

即將進入股東會及除權息旺季，股息與殖利率高低成為市場焦點。由於全球央行降息及寬鬆救市，且台股逾4%的殖利率在全球名列前茅，對國際買盤有吸引力，「高息概念股」將躍居近期台股交投的主旋律。

高息概念股／開發、國票金 體質穩

金融股第1季獲利多較去年同期衰退，但因基本體質強健，雖然前景挑戰嚴峻，但預期仍可挺過考驗，只是短期成長不易，疫情一旦消褪，仍可望有所表現，短期的資產評價損失將回沖。

熱門新聞

高殖利率股 小摩點將

高息概念股 投資主打星

外資回流台股 擁抱電子三族群

生技授權 行情發燒

台股反彈急驚風 中期季線定多空

短線原油便宜 但避開ETF的三個理由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。