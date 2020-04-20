外資上周買超117.87億 買盤最愛這十檔

台股上周上漲439.43點，漲幅4.33%，統計外資買超117.87億元，買超前十名個股以權值股及金融股為主，領漲指標台積電(2330)高居上周外資買超冠軍，合計買超60,342張，上周台積電股價上漲27元，漲幅9.66%，市值一口氣增加7,001.2億元。

台股上周五收10,597.04點，統計三大法人上周合計買超169.58億元，其中外資買超117.87億元，投信買超92.07億元，自營商則是賣超，統計外資上周買超個股，主要仍是權值股及金融股居多。

上周外資買超前十大個股依序是台積電、仁寶、智邦、聯電、聯發科、永豐金、晶電、至上、廣達、中華電，周買超逾萬張有6檔；外資周買超逾4,000張的還有三商壽、大同、京元電、英業達、晶技、元太、富邦金、義隆、億光、敦泰、聯強。

台積電是上周大盤領漲指標，股價收在306.5元，上周股價上漲27元，漲幅9.66%，上周市值增加7,001.2億元，朝8兆市值挺進，統計外資上周買超60,342張，投信買超3,819張，自營商賣超2,964張，合計上周三大法人買超61,197張。

台積電第1季合併營收3,106億元，季減2.1%，年增42%，首季毛利率51.8%，為12季來高點，超越財測目標，稅後淨利1,169.87億元，創歷史新高，每股純益4.51元，創歷史次高；今年第1季營業利益率 41.4%，稅後純益率 37.7%。

台積電法說會釋年今年資本支出不變的訊息，預估第2季合併營收101~104億美元，有機會再創新高，以新台幣30.0 元兌1 美元匯率假設，首季毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間；今年美元營收預估約年增14~19%。

台積電ADR上周五收漲2.5%，周漲11.1%，連漲四周，漲幅近21%，今(20)日以308元開高，上漲1.5元，一度拉升至309元，但是逢高賣壓出籠下，股價翻黑一度下滑至302.5元，盤中跌幅0.81%。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，近期疫情全球確診人數的成長速度開始趨緩，市場對於4月疫情見高仍有期待，但隨著企業第1季營運結果出爐，市場將目光開始放置於經濟基本面，及產業第2季營運展望。

楊遠瀚指出，整體看好產業仍以受疫情影響低、間接受惠或政府支持的族群為主，包括資料中心、PC、5G基地台、IP Service等，也可找尋此波下跌但長線獲利與股利穩健的高殖利率族群布局。