台股開高15.41點 台積電翻黑壓抑大盤表現

受到美股帶動，台股今（20）日開盤上漲15.41點，開在10,612.45點，早盤在蘋概三王轉弱下，台積電由紅翻黑，壓抑指數表現，在10,500點之上震盪。

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠吉利德科學瑞德西韋臨床證實療效良好，激勵市場樂觀情緒回升；加上川普政府宣布重啟經濟三階段指南，稱有29州將可快速復工。終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲704.81點，或2.99%，收在24,242點；標普500指數上漲75點，或2.67%，收在2,874.56點；Nasdaq指數上漲117.77點，或1.38%，收在8,650.14點；費半指數上漲14.77點，或0.87%，收在1,705.64點。

法人認為，受惠台積法說優於預期，加上川普重啟經濟復甦計畫，美股表現強勢，使台股多方攻勢再起。指數接連上漲，目前短期均線5、10、20日線持續多頭排列，但上檔季線持續下壓，預期指數將落在10,300至10,900點之間整理，維持逢低佈局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB 及居家防疫等相關族群。