本波反彈近尾聲？外資期權出現翻空跡象 分析師籲謹慎

台股上周在美國傳出瑞德西韋（remdesivir）臨床試驗展現好成績與台積電第一季獲利創新高的雙重加持下，加權股價指數創出本波反彈新高10,710點。不過，期貨分析師表示，從上櫃市場觀察，中小型股已出現資金撤退，加上外資近日期權出現翻空操作跡象，短線宜提高警覺。

台股上周周K線走出四連紅的強勢型態，似乎市場已經完全脫離新冠肺炎疫情的恐慌。但分析師表示，觀察上周五的上櫃指數已悄悄的出現了開高走低爆量的長上引線黑K，代表對於市場波動反應較敏感的中小型資金已開始撤退，同時在台指期的KD指標也在周五出現高檔死亡交叉，預期本波反彈已經接近尾聲，建議投資人要開始檢視手中持股，做好減碼的風險控管工作。

期貨分析師表示，從期權籌碼狀況來看，上周三在4月台指期結算後，外資開始減碼手中台指期淨多單到32,000餘口，同時開始加碼台灣50反一部位，兩者合計來看，上周五外資對大盤看法已開始翻空，此為本波反彈以來首見。

期貨分析師表示，在選擇權籌碼上則出現減碼近月賣出賣權部位，並開始小量增加遠月買進賣權部位，此籌碼狀況顯示外資已開始進行下跌前的準備工作，投資人須提高警覺。

由周選擇權來看，目前賣權最大未平倉量在履約價10,300，此點位也是5日均價線位置，此為多方本周防守重點，如果失守須提防跌勢再度啟動。