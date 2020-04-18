蘋果門市陸續重啟 概念股樂

經濟日報 / 記者蕭君暉、編譯劉忠勇／綜合報導
蘋果執行長庫克 （路透）
蘋果執行長庫克 （路透）

外電報導，蘋果公司在韓國首爾的蘋果專賣店今天重新開張營業；美國部分州計畫在5月1日恢復經濟活動，蘋果也可能在5月讓美國零售店面恢復營運。此舉有利擴大銷售蘋果產品，提升蘋概股第2季的業績。

台灣的蘋果供應商包括組裝的鴻海與和碩，晶圓代工的台積電，鏡頭的大立光，機殼的可成與鴻準等。台積電財報表現優於預期，蘋概股昨（17）日股價跟著表態，台積電大漲20元以外，大立光大漲125元，收3,850元；鴻海漲1.8元，收75.8元；和碩漲0.1元，收65.1元。

蘋果公司執行長庫克在對全公司的線上會議信心喊話，彭博資訊報導，庫克表示這場病毒大流行是「充滿不確定性和壓力的時刻」，他有信心將能夠強勢走出疫情危機，一如擺脫2008年經濟衰退、以及1990年代末幾近破產的陰影一樣。

庫克談話講到三大重點。首先重申蘋果財務狀況強健，蘋果在關閉門市期間照常支付門市員工薪資。他表示，公司受到疫情危機的影響，但他的重心是在長期經營，而不是短期調整。第二是庫克表示，新款MacBook、iPad Pro、iPhone SE最近幾周陸續推出，並未讓疫情干擾產品上市。第三是強調蘋果將繼續大力投資、研發未來產品。

iPhone SE將在24日在台灣開賣。知情人士透露，蘋果零售事業員工已開始線上訓練和開會，為恢復門市做好準備，規定線上打卡上下班，朝5月初恢復美國門市營運努力。庫克表示，當員工重返辦公室時，可能會實施體溫檢測和保持社交距離的措施。也有可能進行新冠病毒檢測，但目前尚無計畫。

蘋果在今年3月關閉了全球458家零售商店，原計劃3月27日重新開店，但新冠肺炎疫情持續蔓延，休業期限被無限延長，門市關閉也影響蘋果進行店內退貨維修、提供技術支援，以及銷售產品等業務。

蘋果在3月重新開放中國大陸的42家直營店，將繼續恢復韓國的門市營業。主因韓國在防疫和防堵擴散的成效明顯。韓國有5,100多萬人口，確診病例約1.05萬例，死亡人數只有229人，顯示遏制病毒方面成功，蘋果公司也願意在韓國首爾重開零售商店。

據報導，蘋果將縮短商店的營運時間，以確保客戶和員工繼續保持健，營運重點是提供產品支援，而不是銷售。鼓勵客戶通過線上訂購，以及到店提貨的方式購買產品。

圖／經濟日報提供
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蘋果 台積電 庫克

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