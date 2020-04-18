股海自由行／股市還是經濟的櫥窗嗎？

過去我們常說，股市是經濟的櫥窗，股市一般領先經濟約三到六個月，反應未來的經濟狀態。但這次面對新冠肺炎疫情衝擊，市場對下半年的經濟依然偏悲觀，全球股市卻自3月中後展開一波強勁反彈。這是否意味股市與經濟很可能產生脫鉤，不只是因為時間差的問題？

首先，我們回顧新冠肺炎以來全球的經濟情勢。疫情一開始對供給面的影響較大，多集中於中國大陸或其他周邊國家；2月底，疫情開始讓市場對未來經濟與金融市場趨於悲觀，因疫情在歐美擴散嚴重影響需求面，歐美仍是全球最重要且最大的消費市場，這種影響很快擴及至各個國家與各個層面。

以美國而言，新冠肺炎若造成美國經濟衰退，將嚴重影響川普連任選情，逆轉先前勝券在握的情勢。也因此在成熟國家中，美國是最積極推出貨幣與財政政策以挽救經濟的國家，規模與速度甚至遠超過當年的金融海嘯。歐元區狀況比美國更糟，經濟與金融市場受疫情影響更甚於美國，雖然也極力拉大紓困力度，但受限於財政同盟仍難以實現，在救援方面仍不如美國有效。

中國大陸部分，我們觀察到復工進度不如預期，要穩定經濟與就業還須進一步刺激；我們預期這些措施會慢慢出台，只是形式或許不會跟過去相同。

面對這樣偏悲觀的經濟情勢，我們依然對股市保持相對樂觀的看法，這將導致未來發生兩者脫鉤的現象。事實上，這一波股市止跌的關鍵，來自各國前仆後繼的貨幣與財政救市措施。救市措施之所以先對股市產生作用，是因為股市看的是「未來」，即使當前經濟現況不佳，但未來經濟往好的方向發展時，股市仍會有正面的反應。另一方面，一些貨幣政策的救市動作，不僅「現在」發揮作用，以降息而言，當「未來」很長一段時間都不會重啟升息、保持寬鬆的環境，配合景氣逐步回升，會是最理想的多頭條件：獲利回溫、評價擴張。

在這個情境下，我們對全球投資有以下建議。股市方面，成熟市場仍以美國為首選，上半年需以防禦股為主，特別是核心消費、醫療保健、電商、娛樂&線上娛樂、遠距辦公等抗疫類股是首選；避開運輸、餐飲、旅館、金融類股（兼具降息利差縮小、景氣變差資產品質惡化、金融投資損失等利空）。下半年可視情況轉為循環類股，特別是5G題材的科技類股、支援其需求高的半導體類股。

至於其他國家方面，陸股在科技產業去美化的主軸下，重點產業會加速自主化的布建，相關題材表現會遠優於大盤。

其他資產方面，我們認為目前投資級債先前超跌，儘管近周來明顯回升，但在上半年保守的氛圍下，各國的救市措施能挽救企業倒閉的風險，應為合適的配置標的。我們也認為油價在相關市場玩家磋商後應可緩解緊張情勢，會緩慢回升，對風險承受度較強的投資人來說，現在可能是低檔買進的機會。

（作者是凱基投顧董事長）