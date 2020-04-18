16檔大戶搶買 帶頭衝

台積電法說優於預期，即將召開法說會的蘋果、特斯拉等產業巨擘股價表現強勢，相關供應鏈擁有優異現金殖利率、法人與大戶搶買等優勢，包括聯電、仁寶等16檔面面俱到股，將是台股重返季線的多頭主引擎。

抗病毒藥物瑞德西韋對大多數重症病患具有顯著療效，顯示疫情控制出現曙光，台積電法說大幅優於預期，川普又宣布將解封美國，帶動台股昨（17）日大漲221點，波段自3月19日8,523低點反彈以來，最大漲點高達2,186點、漲幅25.6%。

台新投顧總經理李鎮宇表示，近期國際專業機構紛紛預測美股第1季企業獲利較去年同期可能衰退10%，但觀察本周以來美股重量級個股如特斯拉飆漲30%，Netflix、亞馬遜等宅經濟概念股分別大漲18%、17%，高通、微軟、蘋果、英特爾等科技巨擘也分別上漲逾6.3%，加上川普宣布5月重啟美國經濟，顯示這些美企獲利將逐漸脫離谷底，連帶台股相關概念股與供應鏈將同步受惠國際買盤進駐。

在題材面為特斯拉、蘋果、高通、亞馬遜、微軟、英特爾等大漲美股供應鏈；基本面為法人看好第2季營運；交易面為現金殖利率逾4%的市場偏好高息股；籌碼面為本周以來三大法人買超逾千張。經篩選的面面俱到股包括聯電、仁寶、晶技、廣達、京元電、英業達、義隆、世界等16檔。

元富投顧總經理鄭文賢指出，台積法說釋出好消息，下周起將陸續公布財報的特斯拉、亞馬遜、高通、蘋果等股價大漲，顯示下半年展望再次聚焦，包括電動車、智慧手機、宅經濟、個人電腦等族群及相關供應鏈，成為台股焦點。