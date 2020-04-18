台積法說報喜，為多頭注入強心針，加上新冠肺炎救命藥瑞德西韋傳出佳音，川普將解封美國，台股昨（17）日大漲221點為反彈最高點，外資搶補買超203億元，為逾四年來最大，投信續買24億元，扮演重要推手。

法人認為，台股本周大漲小回，周線連四紅，是技術面典型漲升態勢，後市有機會挑戰季線10,853點甚至年線10,986點，下周應留意全球疫情發展、美股財報表現、美國耐久財訂單、油價走勢、外資動向、上檔解套賣壓去化等多項關鍵。

台積電法說利多激勵ADR上漲5.5%，加上川普有意重啟經濟，以及瑞德西韋傳出在美治療新冠肺炎病人試藥階段取得正面療效，激勵美股期貨電子盤大漲逾3%，台股昨日漲221點收10,597點，成交量擴增至2,332億元。

周線來看，台股集中市場、櫃買市場漲幅各為4.3%、3.4%，同步出現連四紅，但高檔獲利賣壓出籠、當沖交易熱絡，昨日均出現爆量留上影線格局，漲多個股強弱轉趨分歧，操作難度提高。

台積電、鴻海、大立光等蘋概三王昨日大漲2.4%至6.9%不等，三王合計單日市值大增5,603億元，是助漲大盤重要功臣。