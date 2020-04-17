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科技股領漲 多檔科技及台股ETF單周漲逾一成

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，全球股市震盪向上。在台掛牌的ETF中，本周以科技正向及台股正向等ETF最強勢，陸股、美股及美債正向ETF也有不錯表現，VIX 及原油正向ETF最弱勢。

科技股大幅反彈，富邦NASDAQ正2（00670L）本周大漲19.7%，成為所有ETF漲幅冠軍。統一FANG+上漲14.4%，為漲幅亞軍。富邦NASDAQ也有10.2%的漲幅，國泰費城半導體則上漲7.8%。

NASDAQ及費半指數上漲，且台股重量級權值股法說會提振士氣，加權指數本周勁揚4.3%，直逼10,600點。在相關ETF中，群益臺灣加權正2大漲11.1%，國泰臺灣加權正2漲10.4%，分居所有ETF漲幅第四及第五名。元大台灣50正2、富邦臺灣加權正2漲幅也都超過10%。

俄羅斯及沙烏地阿拉伯雖然協議減產，但市場預期需求將大幅減弱，國際油價急漲後重拾跌勢，元大S&P原油反1前一周暴跌17.4%，本周急漲11.2%，從漲幅最後一名變成漲幅第三名。元大S&P石油則大跌10.4%，為所有ETF漲幅倒數第二。

中國大陸經濟活動逐漸恢復，股市緩步攻堅，上證指數本周上漲1.4%，站上2,800點，為一個多月以來的高點。在陸港股相關ETF中，以中信中國50正2大漲9.2%最優，主要受惠於科技股比重高，再來是台新MSCI中國正2的5.7%、國泰中國A50正2的4.5%。

美國疫情略見趨緩跡象，政府強力救市，美股表現佳。除了科技股以外，其他指數也表現不弱。在相關ETF中，元大S&P500正2本周大漲8.4%，群益NBI生技漲7.8%，國泰美國道瓊正2漲5.7%。

ETF 國泰

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證交所教戰氣候變遷揭露、編製實務

台灣證券交易所與安永聯合會計師事務所共同舉辦「氣候相關財務揭露建議（TCFD）工作坊」，分享面對極端氣候與氣候變遷，上市公司該如何推動氣候相關財務揭露及回覆相關實務編製問題，以協助企業因應氣候變遷對於營運的衝擊，並掌握國際相關揭露實務與報導要求。

財富新思維／錯過入市甜蜜點 長投防賠錢

根據統計，如果長期投資S&P的美股投資組合20年，年化平均報酬率大約在7.6%，但若錯過市場史上績效表現最好的10天，平均年化報酬率會少掉2.5%；如果錯過市場史上績效表現最好的20天，平均年化報酬率會少掉4.1%；如果錯過市場史上績效表現最好的30天，平均年化報酬率會少掉5.6%；如果錯過市場史上績效表現最好的50天，平均年化報酬率竟然會變成負報酬。

蘋概3巨頭 搶先受惠

蘋果周三（15日）推出iPhone SE二代機型，高性價比策略之下，有機會成為今年最為熱銷的iPhone，故在相關台廠供應鏈當中，外資首選獨拿A13處理器的台積電（2330）、鏡頭廠玉晶光（3406）與組裝廠鴻海（2317），營運將最為受惠。

台積電後市俏 外資喊買

台積電（2330）法說會「旺」，繼美國ADR噴漲，台積電今（17）日盤中暴漲7%，一度飛越高盛客戶日前敲進的305元高價。六大外資最新報告，雖有滙豐、大和資本等樂觀派外資砍價，但也有高盛和摩根士丹利調升，評級則有五家重申買進，麥格理保持「中立」。

iPhone SE供應鏈 16檔出列

新款平價版iPhone SE來了，在疫情餘波盪漾下，這支蘋果售價最便宜的智慧手機，可望引發換機潮，帶動相關供應鏈股價表現。法人認為，相關蘋概股後市看好，而在籌碼面具有法人買超保護的個股，如：台積電（2330）、金像電等，可望帶動台股下一波漲勢。

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