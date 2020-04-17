科技股領漲 多檔科技及台股ETF單周漲逾一成

新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，全球股市震盪向上。在台掛牌的ETF中，本周以科技正向及台股正向等ETF最強勢，陸股、美股及美債正向ETF也有不錯表現，VIX 及原油正向ETF最弱勢。

科技股大幅反彈，富邦NASDAQ正2（00670L）本周大漲19.7%，成為所有ETF漲幅冠軍。統一FANG+上漲14.4%，為漲幅亞軍。富邦NASDAQ也有10.2%的漲幅，國泰費城半導體則上漲7.8%。

NASDAQ及費半指數上漲，且台股重量級權值股法說會提振士氣，加權指數本周勁揚4.3%，直逼10,600點。在相關ETF中，群益臺灣加權正2大漲11.1%，國泰臺灣加權正2漲10.4%，分居所有ETF漲幅第四及第五名。元大台灣50正2、富邦臺灣加權正2漲幅也都超過10%。

俄羅斯及沙烏地阿拉伯雖然協議減產，但市場預期需求將大幅減弱，國際油價急漲後重拾跌勢，元大S&P原油反1前一周暴跌17.4%，本周急漲11.2%，從漲幅最後一名變成漲幅第三名。元大S&P石油則大跌10.4%，為所有ETF漲幅倒數第二。

中國大陸經濟活動逐漸恢復，股市緩步攻堅，上證指數本周上漲1.4%，站上2,800點，為一個多月以來的高點。在陸港股相關ETF中，以中信中國50正2大漲9.2%最優，主要受惠於科技股比重高，再來是台新MSCI中國正2的5.7%、國泰中國A50正2的4.5%。

美國疫情略見趨緩跡象，政府強力救市，美股表現佳。除了科技股以外，其他指數也表現不弱。在相關ETF中，元大S&P500正2本周大漲8.4%，群益NBI生技漲7.8%，國泰美國道瓊正2漲5.7%。