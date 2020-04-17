快訊

網路免費播出藝文節目？從百老匯慈善音樂會線上轉播爭議談起

蘋果新機帶動蘋概股？市場看法兩極

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
蘋果突然推出新機iphone SE是否帶動蘋概股營運，市場看法兩極。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，目前仍為預購階段業績難抓。圖／蝦皮購物提供
蘋果突然推出新機iphone SE是否帶動蘋概股營運，市場看法兩極。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，目前仍為預購階段業績難抓。圖／蝦皮購物提供

蘋果突然推出新機iphone SE是否帶動蘋概股營運，市場看法兩極。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，目前仍為預購階段業績難抓，但市場兩面說法，其一認為SE尚未支援5G通訊架構，故終端換機需求可能暫緩；其二認為蘋果推出中低價位又可以雙插卡，且採低價策略，具高CP值手機也將吸引果粉或雙機需求使用者，對於終端市場仍具吸引力，銷量狀況後續可再觀察。

半導體龍頭股台積電（2330）法說會釋放正面消息，帶動今（17）日大盤開高走高，終場漲221.56點或2.14%，收10,597.04點，成交量2,309.58億元。富蘭克林華美投信認為，受吉利德新藥效果佳與半導體法說消息激勵，權值股大漲，帶動半導體、IC設計、金融、塑化等龍頭股漲幅，台股持續向上，投資氣氛樂觀，建議持續布局。

富蘭克林華美投信認為，儘管美國公布累積四周申請失業金人數逾2,200萬人，估計失業率達15%，經濟數據不佳，但由於美國吉利德公司（Gilead）擴產的新冠肺炎「瑞德西韋」藥物療效證實較其他藥物佳，因此美股繼續利空不跌，也帶動亞洲股市17日大漲，加上台股持續向上攀高，有機會再向上挑戰，整體投資氣氛偏向樂觀。

郭修伸認為，短期投資氣氛佳，但應該留意後續疫情之變數，而目前因瑞德西韋新藥的療效證實較佳，希望盡快通過美國FDA認可量產上市，對後續美國與全球經濟解封，會有正面幫助。展望2020第2季，若國際上能對疫情控制穩定，對經濟將有所支撐，預期台股也將於短期內回歸基本面表現。

就資金面而言，郭修伸認為，儘管3月國際資金連日賣超流出，尚未見到外資大舉回補，以內資與法人操作擔綱，但外資在選擇權與期貨市場仍有小額進出，卻有買有賣、較難掌握其方向，這波看似因國際疫情嚴重，也讓外資操盤者對新興市場布局較減緩，最終仍須回歸疫情，若疫情趨緩或結束封鎖，則外資可望重新增加台股或亞股等投資。

此外，郭修伸建議，4月進入財報公布季節，個股波動較大，投資人應該留意股市風險，可選擇第2季相對具成長性個股，適度分批加碼看好的產業如半導體上下游、5G基建、筆電與桌上型電腦、伺服器、雲端應用與醫藥等類股。

這波台灣疫情相對歐美等地影響輕微，台股也具上游產業支撐的有利因素，富蘭克林華美投信認為，由於法說消息樂觀，也認為電子產品如3C手機、平板與筆記型電腦出貨受影響程度有限，亦受惠遠端使用需求、在家辦公商機，建議分批進場，或定期定額持續布局。

疫情 台股 半導體

延伸閱讀

道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

【重磅快評】新冠有藥了？疫情趨緩可期待？

抗疫馬拉松／醫療基金中長期可期

「明星藥」瑞德西韋試驗 三分之二新冠患者獲改善

相關新聞

外資大買台積電57,331張 市值大增5,186億

台股今(17)日收10,597.04點作收，上漲221.56點，外資買超203.94億元，統計買超前十大個股，台積電(2...

外資大買203億元 三大法人買超235億元

台股今（17）日跳空開高，終場加權指數漲221.56點收10,597點，統計三大法人今日合計買超235.88億元，其中外...

元大原油正2申請免下市！13檔基金同步揭露波動

金管會增訂期信基金「豁免下市」條款，元大投信最新公告，符合條件的元大S&P原油正2（00672L）已依規定送件申請，待主...

3月券商大虧79億元 Q1淨損45億元

3月券商大虧，證交所統計，全體證券商上月虧損79.4億元，較2月大減449%。累積第1季，券商也轉虧為淨損45.9億元，...

均線多頭排列股 吸睛

台股昨（16）日於平盤下震盪，個股漲跌互見，豪展（4735）與博智等短、中、長期均線多頭排列股續航力佳，持續匯聚多方人氣，吸引市場目光。

新三高概念 法人追捧

台股昨（16）日回檔修正，指數失守10,400點，現階段上檔反壓增強，若能選擇力山（1515）、復盛應用、漢唐等，高股息、高股東權益報酬率（ROE）、高價值等「新三高概念」，將可兼具攻擊力道與防禦抗跌等雙重效益。

台股抗跌 退休基金青睞

疫情衝擊全球股市，臺灣證券交易所董事長許璋瑤昨（16）日指出，台股這波相對抗跌，主要是高殖利率、良好公司治理等相當具吸引力，不但退休基金賣超很少，部分大型外資更逆勢加碼。

公股護盤 連七天守住萬點

美股企業財報不佳加上觀望台積電法說會，外資昨（16）日擴大賣超台股124億元，大盤開低走高又壓回，惟守住5日線。法人表示，台積電法說會優於預期，未來將扮演台股穩盤角色，台股如同吃下定心丸，然因大漲二成，短線仍呈區間震盪，建議操作採兩策略「嚴控持股、提高周轉率」。

三大法人買超台股235.88億元

台股今天漲221.56點，收在10597.04點，成交值新台幣2309.58億元。三大法人全數買超，合計買超新台幣235...

台積電飆漲率台股收漲221.56點 三大法人買超235.88億

台股今（17）日跳空開高，權王台積電領軍，蘋概三王齊漲，半導體設備股也是上漲表現，盤中一度衝達10,710.15點，大漲...

憂5產業 外資降環球晶、世界、日月光、穩懋目標價

今（2020）年受到新冠肺炎疫情持續延燒，導致全球消費性市場轉趨疲弱，雖然部分台廠第一季營收逆勢成長，表現優於外界預期，...

證交所教戰氣候變遷揭露、編製實務

台灣證券交易所與安永聯合會計師事務所共同舉辦「氣候相關財務揭露建議（TCFD）工作坊」，分享面對極端氣候與氣候變遷，上市公司該如何推動氣候相關財務揭露及回覆相關實務編製問題，以協助企業因應氣候變遷對於營運的衝擊，並掌握國際相關揭露實務與報導要求。

熱門新聞

新三高概念 法人追捧

台積Q1獲利驚艷 每股純益4.51元

台積財報有驚喜 外資圈鼓掌

均線多頭排列股 吸睛

美股半導體領軍強彈 台股跳空早盤漲逾200點

晶電、億光 業績升溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。