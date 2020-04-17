蘋果新機帶動蘋概股？市場看法兩極

蘋果突然推出新機iphone SE是否帶動蘋概股營運，市場看法兩極。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，目前仍為預購階段業績難抓，但市場兩面說法，其一認為SE尚未支援5G通訊架構，故終端換機需求可能暫緩；其二認為蘋果推出中低價位又可以雙插卡，且採低價策略，具高CP值手機也將吸引果粉或雙機需求使用者，對於終端市場仍具吸引力，銷量狀況後續可再觀察。

半導體龍頭股台積電（2330）法說會釋放正面消息，帶動今（17）日大盤開高走高，終場漲221.56點或2.14%，收10,597.04點，成交量2,309.58億元。富蘭克林華美投信認為，受吉利德新藥效果佳與半導體法說消息激勵，權值股大漲，帶動半導體、IC設計、金融、塑化等龍頭股漲幅，台股持續向上，投資氣氛樂觀，建議持續布局。

富蘭克林華美投信認為，儘管美國公布累積四周申請失業金人數逾2,200萬人，估計失業率達15%，經濟數據不佳，但由於美國吉利德公司（Gilead）擴產的新冠肺炎「瑞德西韋」藥物療效證實較其他藥物佳，因此美股繼續利空不跌，也帶動亞洲股市17日大漲，加上台股持續向上攀高，有機會再向上挑戰，整體投資氣氛偏向樂觀。

郭修伸認為，短期投資氣氛佳，但應該留意後續疫情之變數，而目前因瑞德西韋新藥的療效證實較佳，希望盡快通過美國FDA認可量產上市，對後續美國與全球經濟解封，會有正面幫助。展望2020第2季，若國際上能對疫情控制穩定，對經濟將有所支撐，預期台股也將於短期內回歸基本面表現。

就資金面而言，郭修伸認為，儘管3月國際資金連日賣超流出，尚未見到外資大舉回補，以內資與法人操作擔綱，但外資在選擇權與期貨市場仍有小額進出，卻有買有賣、較難掌握其方向，這波看似因國際疫情嚴重，也讓外資操盤者對新興市場布局較減緩，最終仍須回歸疫情，若疫情趨緩或結束封鎖，則外資可望重新增加台股或亞股等投資。

此外，郭修伸建議，4月進入財報公布季節，個股波動較大，投資人應該留意股市風險，可選擇第2季相對具成長性個股，適度分批加碼看好的產業如半導體上下游、5G基建、筆電與桌上型電腦、伺服器、雲端應用與醫藥等類股。

這波台灣疫情相對歐美等地影響輕微，台股也具上游產業支撐的有利因素，富蘭克林華美投信認為，由於法說消息樂觀，也認為電子產品如3C手機、平板與筆記型電腦出貨受影響程度有限，亦受惠遠端使用需求、在家辦公商機，建議分批進場，或定期定額持續布局。