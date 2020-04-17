外資大買台積電57,331張 市值大增5,186億

台股今(17)日收10,597.04點作收，上漲221.56點，外資買超203.94億元，統計買超前十大個股，台積電(2330)獲外資單日買超57,331張居冠，股價收在306.5元，上漲20元，漲幅6.98%，單日市值激增5,186億元，市值回升至7兆9,476.67億元，持續往8兆元前進。

台股今日跳空開高，權王台積電領軍，蘋概三王齊漲，半導體設備股也是上漲表現，盤中一度衝達10,710.15點，大漲334.67點，衝上10,700點，午盤後漲幅略有收斂，終場以10,597.04點作收，上漲221.56點，成交量2,309.58億元；三大法人買超235.88億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超203.94億元，投信買超24.91億元，自營商買超（合計）7.02億元。

外資買超前十大公司中，主要以權值股及金融股居多，另有兩檔ETF，依序是台積電、元大滬深300正2、鴻海、元大台灣50、聯電、群創、國泰金、元大全球未來通訊、智邦、富邦金。

台積電第1季合併營收3,106億元，季減2.1%，年增42%，首季毛利率51.8%，為12季來高點，超越財測目標，稅後淨利1,169.87億元，創歷史新高，每股純益4.51元，創歷史次高；今年第1季營業利益率 41.4%，稅後純益率 37.7%。

台積電法說會釋年今年資本支出不變的訊息，預估第2季合併營收101~104億美元，有機會再創新高，以新台幣30.0 元兌1 美元匯率假設，首季毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間；今年美元營收預估約年增14~19%。

台積電法說會後，多數外資報告維持買進評等，周四台積電ADR大漲5.5%，激勵今日股價開高，以303.5元開出，上漲17元，衝上300元關卡，盤中一度拉升至308.5元，上漲22元，市值增加5,704.68億元衝達7兆9,995.28億元，再度挑戰8兆元市值，終場則是收在306.5元。

統計外資今日賣超前十大公司則依序是富邦VIX、彩晶、友達、欣興、華邦電、金像電、華航、長榮航、燿華、第一金。

日盛基金經理人楊遠瀚表示，受疫情影響，今年上半年總經數據應難有起色，但疫情若能逐漸受控，加上各國逐漸解封經濟活動，市場風險偏好將回溫；全球股市近期受惠資金氾濫而反彈，台股則受益各項救市措施，包括央行降息1碼、國安基金授權5,000億元護盤、金管會宣布平盤下有條件禁止放空等，已穩住股市，預估歐美疫情爆發後使第2季有進一步的訂單與獲利下修潮可能是最後利空測試。

國內外法說陸續起跑，鏡頭光學大廠第2季展望負面，顯示手機銷售仍弱；半導體龍頭獲利優於預期，目前市場最強的需求在HPC與5G基地台；第1季受惠疫情帶動居家工作、宅經濟而表現強勢的server及PC需求能否延續成長力道也是關注重點。

楊遠瀚指出，近期疫情全球確診人數的成長速度開始趨緩，市場對於4月疫情見高仍有期待，隨著企業第1季營運結果出爐，市場將目光開始放置於經濟基本面，及產業第2季營運展望。

楊遠瀚分析，3、4月中國廠區復工率持續拉高，但歐美或東南亞、東北亞不少廠區也因鎖國或緊急狀態而停工，加上全球運輸也不便，對製造業的衝擊可能延續至第2季，但最大衝擊應已過，部分疫情好轉的地區解封後可能帶動民眾消費回升，即便政府補貼但民眾收入確實已縮減，初期購物因以基本民生物資或較低價位的非必需消費品為主如衣服、鞋子、化妝品、藥品等。

他強調，整體看好產業仍以受疫情影響低、間接受惠或政府支持的族群為主，包括資料中心、PC、5G基地台、IP Service等，也可找尋此波下跌但長線獲利與股利穩健的高殖利率族群布局。