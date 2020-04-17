3月券商大虧79億元 Q1淨損45億元

3月券商大虧，證交所統計，全體證券商上月虧損79.4億元，較2月大減449%。累積第1季，券商也轉虧為淨損45.9億元，較去年同期下滑147%。

依公開資訊觀測站，3月虧損最大是華南永昌證，一個月就虧損47億元，加上不少大型券商也慘虧，導致整體券商上個月和第1季虧損。

證交所表示，3月台股總成交值4.2兆元，比2月增加54%，使券商經紀手續費淨利從26億元激增到42億元，但自營業務受出售證券認賠、發行權證虧損、以及衍生性工具虧損同步增加，淨損由2月的2億元擴大到79億元，配合承銷業務也受到行情衝擊，虧損從前月0.2億元增至7.5億元，總虧損達79億元。

累積第1季，券商經紀業務獲利89億元，較去年同期44億元，大增50%，自營業務淨損90億元，承銷業務損9.6億元，去年同期分為43億、11億元；合計第1季券商總虧損45億元，比去年同期淨賺95億元，減幅147%。