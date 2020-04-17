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元大原油正2申請免下市！13檔基金同步揭露波動
金管會增訂期信基金「豁免下市」條款，元大投信最新公告，符合條件的元大S&P原油正2（00672L）已依規定送件申請，待主管機關核准後，將再公告信託修約及豁免下市。另元大投信也依辦法公布所有期信基金近六日和30日的波動率，以利投資人掌握。
根據元大投信公告，元大S&P原油正2今（17）日已向金管會申請於9月30日前，豁免基金平均淨值跌幅達一定比率須終止信託契約的規定。該ETF符合金管會新公告金管證期字第109033515號令第1點第1項第3款規定並得申請豁免下市。
另一方面，金管會新規定還要求投信公司公告期信基金近六日、30日波動度變化，元大投信依法公布元大S&P原油正2、元大S&P石油、元大S&P黃金等14檔基金淨值狀況。
上述至16日為止，元大S&P原油正2近六日和30日的淨值變動率各達29%、87%，為14檔基金最高，足見油價波動之鉅，對ETF表現帶來重大影響。元大投信後將每日更新淨值變動數據，到9月30日止。
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