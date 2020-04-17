台股上漲221.56點 收10,597.04點

台股今（17）日受台積電（2330）未來展望看好，帶動台股上漲，並一度大漲超過300點至10,700點，收斂後，在區間持續震盪，終場收在10,597.04點，上漲221.56點，成交量2,309.58億元。

今日亞洲股市午盤表現，韓股表現最亮眼，韓股上漲59點或3.2%，日股上漲541點或2.8%，港股上漲568點或2.37%，陸股上証上漲29.5點或1.05％，亞洲主要股市皆往上走升。

今日的強勢類股，則以半導體類表現最亮眼，上漲逾5%，電子漲幅逾3%、玻璃類漲幅逾1%也緊追在後。

觀察台灣50成分股，蘋概三王均呈現上漲，當中權王台積電表現最佳，上漲近7%，在台積電召開法說會後，使得投資人對其有信心，大立光上漲近3%，鴻海上漲近2.6%，其他權值股像研華、日月光表現都很不錯，漲幅都超過3%。

法人表示，台股指數在回補3月13日的缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大，操作上應偏保守，可以挑選疫情受惠股或是下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。