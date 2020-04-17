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台積電勁揚站回300元關卡 台股大漲221點收10,597

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

美股四大指數全數收紅，加上小道瓊電子盤今早續揚逾800點，激勵台股今（17）日一舉跳空開高站上10,500關卡，盤中台積電（2330）成為多軍總司令，股價站回300元之上並一度大漲逾7%，帶動加權指數盤中一度漲逾300點，盤中最高至10,710點，午盤後漲幅略微收斂，終場以10,597.04點作收，上漲221.56點、漲幅2.14%，成交量2,309.58億元，周線連四紅。

美股開低走高，雖然初領失業救濟金人數持續大增，加上油價疲弱使能源類股表現不佳，壓抑盤中美股表現；不過以台積電、賽靈思與NVIDIA為首的半導體股強彈，激勵科技股普遍走高，且市場期待盤後川普政府公布經濟重啟指南，終場四大指數全數上漲。

亞洲主要股市今日表現也群起走強，其中韓股開高走高逾3%，表現最為強勢，台、日、港股開高震盪，盤中維持逾2%的漲幅，陸股盤中則漲逾0.6%。

台積電昨日召開法說公布第1季財報再度創下新高，今年來自5G與高速運算需求的成長動能延續下，5奈米及7奈米對營收占比將逐步提升，第2季營收估計在101~104億美元，略優於市場預期，帶動ADR昨夜開盤一度大漲超過6%，今日股價跳空走強逾7%，不僅站回300元關卡，並攻克季線。

台積電強勢也帶動電子族群走勢，包括股王大立光走揚逾3%，鴻海也有近3%的漲勢，聯電走揚逾2%，聯發科、台達電與日月光投控等也有逾1%漲勢。

法人認為，在台積電營運展望維持穩健、HPC帶動高階製程提升下，可望使台股具備下檔強勁的支撐力道。

整體而言，台股穩健站於5日均線之上，且月線翻揚趨勢不變，惟上方套牢賣壓不易迅速化解，籌碼面上外資仍較顯觀望態度，短期區間震盪難免，宜逢低布局區間操作。

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