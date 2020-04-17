世基生醫與台中銀證券 簽訂股票上市櫃契約

為因應精準醫療分子生物檢測及功能性醫學技術發展進程與市場商機，世基生物醫學股份有限公司今（17）日與台中銀證券簽訂上市櫃輔導契約，預計將於2021年登錄興櫃，積極朝向IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。

世基生醫創立於2005年，由陳垣崇院士所創立，陳院士為中央研究院院士、曾任生物醫學科學研究所第三任所長。

世基獨家取得中央研究院全球專屬授權華法林（Warfarin）和其他藥物如carbamazepine、Allopurinol等的基因檢測之相關專利，進一步開發成檢測產品及診斷工具，並陸續獲得包括中國、歐 、美、紐澳、印度、日本、東南亞等完整技術專利證明。

目前在美國加州及台灣均設有公司，並且在台灣設有研發中心以及GMP / ISO13485分子檢測製造認證工廠，專注藥物基因及預防醫學分子診斷試劑產品開發、生產及行銷，並積極跨入基因及功能性醫學實驗室檢測服務自建項目（LDTS）與相關代理業務，為目前台灣少數有能力提供藥物基因檢測完整服務的公司。

隨著精準醫學的發展，目前國際上疾病風險基因檢測及相關產業已形成每年上百億美元的市場，藉由基因體學、資訊科學以及醫療技術的進步加速生物醫學的發展達到個人化治療的願景。

個人化醫療近年來已成為生技服務產業中成長較快且具潛力的發展重點。經由基因檢測了解個體間的基因圖譜、進而提供個人化的用藥指引，提高用藥安全及避免用藥所產生的不良反應。

世基生醫經營理念係致力於開發不同疾病的藥物基因檢測，目的在於讓精準用藥推廣至普羅大眾。

受全球新型冠狀肺炎蔓延擴散影響下，各國防疫檢測將越加重視分子檢測試劑的開發。世基生醫憑藉過去開發藥物基因檢測試劑及預防醫學分子診斷技術，積極爭取參與台灣檢測試劑國家隊，跨入防疫檢測試劑開發，將有利於進軍全球防疫市場。

世基生醫股票上市櫃之主辦承銷商為擁有資深優秀承銷團隊的台中銀證券，係台中銀行旗下100%持股子公司。服務範疇除輔導上市櫃及籌資外，也包含跨境企業籌資、併購、股份轉換等多元專業財務顧問諮詢服務，並會同母行台中銀行響應新南向政策，積極開發東協市場。

因應台灣生技、科技等產業發展直接金融服務的需要，近二年台中銀證券延攬台美會計師、CFA、台灣證券分析師、內部稽核師及台美評價分析師CVA等專業投資銀行人才，奠基在COSO內控自評及公司治理的制度化輔導，提供客戶具跨國際領域的專業服務，將成為世基生醫成長道路上的最佳夥伴。