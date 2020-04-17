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風向變了回不去？英法同步質疑「中國隱瞞疫情真相」

國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

憂5產業 外資降環球晶、世界、日月光、穩懋目標價

聯合晚報 / 記者呂安涔／台北報導

今（2020）年受到新冠肺炎疫情持續延燒，導致全球消費性市場轉趨疲弱，雖然部分台廠第一季營收逆勢成長，表現優於外界預期，但根據最新外資報告分析表示，針對5G產業、手機、PC、半導體和伺服器五大產業展望轉趨保守，更預期部分科技廠今年營運並不樂觀。

雖然台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）第一季營收年增42%優於財測，稅後純益年增90.6%更改寫新高，並在法說中表示，若整體疫情逐步趨緩下，今年展望仍樂觀向上，預期營收成長14-19%。但根據里昂分析，台積電對疫情展望樂觀加上短期庫存拉貨效應，因此，第二季恐怕僅是反彈高峰，由於疫情對經濟影響可能比預期更糟，市場仍存有波動空間，不排除股價再次回落到228元，但由於公司體質佳技術領先產業，可逢低布局。

但相較於台積電的正向的展望，里昂最新報告對於其他產業鏈的復甦狀況，就存有較大疑慮。原本3月樂觀大陸復工加速，手機供應鏈快速復甦，但歐美疫情爆發後急轉直下，令消費性市場出現嚴重衰退，不排除從終端消費開始，引發亞洲供應鏈再陷出貨低潮。

里昂亞洲科技產業部門研究表示，今年除了5G機種將大幅銳減，美國恐對華為進一步實施制裁，加上歐美飛航禁令、換機需求下滑將是衝擊最大的三股力量。

目前市場對經濟影響勝過恐懼，但消費需求減少下將出現連鎖效應，包括手機晶片、射頻元件、PCB等零組件都可能延後生產，因此，亦調降四檔股票評等，包含砷化鎵龍頭穩懋（3105）從原先目標價320大幅降為188元，矽晶圓大廠環球晶（6488）從353降至288元，另外，封測龍頭日月光（3711）從92降至54元，晶圓代工廠世界先進（5347）從95調降至66元。

另外，里昂分析自1995年以來的七次全球性經濟危機後，利用的最新GDP預測得出未來產業需求，預期今年來看，智慧型手機需求將大減17%、 PC方面則減少3%，而半導體產業也將衰退15%。

疫情 里昂 台積電

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