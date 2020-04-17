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台積電挑戰8兆市值 半導體設備股齊賀這檔鎖漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）首季交出亮眼財報，第2季財測更是優於市場預期，同時釋出今年約150~160億美元的資本支出不變，今（17）日股價開高走高一度拉升至308.5元，挑戰8兆元市值，半導體設備股齊漲同賀，尤以辛耘鎖住漲停最為突出，另外，家登及弘塑盤中也曾亮燈漲停。

台積電第1季財報表現淡季很旺，合併營收3,106億元，季減2.1%，年增42%，首季毛利率51.8%，為12季來高點，超越財測目標，稅後淨利1,169.87億元，創歷史新高，每股純益4.51元，創歷史次高；今年第1季營業利益率 41.4%，稅後純益率 37.7%。

台積電法說會釋年今年資本支出不變的訊息，預估第2季合併營收101~104億美元，有機會再創新高，以新台幣30.0 元兌1美元匯率假設，首季毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間；今年美元營收預估約年增14~19%。

台積電今日早盤跳空以303.5元開出，大漲17元，衝上300元關卡，盤中一度拉升至308.5元，上漲22元，市值增加5,704.68億元衝達達7兆9,995.28億元，再度挑戰8兆元市值，盤中漲幅6.28%。

台積電股價大漲，除了推升大盤指數盤中一度大漲逾300點之外，由於今年資本支出金額不變，同步激勵半導體設備股的漲勢，家登及弘塑早盤一度攻上漲停，盤中雖有打開，但漲幅逾3~4%；辛耘則是開高直攻上漲停48.4元鎖死，表現相當突出；另外，帆宣、京鼎、旺矽等也是上漲表現。

台積電 營收

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