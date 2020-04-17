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台積電股價暴漲 外資三砍價二調升

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電法說會「旺」，繼美國ADR噴漲，台積電今（17）日現貨也暴漲6%，一度飛越高盛客戶日前敲進的305元高價。六大外資最新報告，雖有滙豐、大和資本等樂觀派外資砍價，但也有高盛和摩根士丹利調升，評級則有五家重申買進，麥格理保持「中立」。

六大外資最新調整，包括大和資本重申「優於大盤」，目標價360元降至325元，滙豐維持「買進」，目標價369元降至330元，麥格理「中立」，目標價289元降至279元，摩根士丹利「優於大盤」，目標價338元升至341元，高盛「買進」，目標價305元升至327元，另外，摩根大通維持「優於大盤」，目標價325元。

大和資本調降台積電，主要考量上半年雖維持正向，但下半年砍單和庫存調整機率增加，為此下修今、明年每股純益（EPS）至17元、18元。

滙豐證券也考量第3季有減單，今、明年EPS降為15元、17元。摩根士丹利則基於今年展望調整不大，優於該券商預期，將今年預估EPS從15元調升到16元。

台積電 摩根 高盛

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