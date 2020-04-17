疫情添變數 豐興Ｑ2展望謹慎

鋼筋廠豐興（2015）今（17）日下午將舉辦線上法說會。國際廢鋼行情今年至今仍未回穩，且在新冠肺炎疫情衝擊下，市場對未來景氣看法轉差，客戶下單力道也開始放緩，豐興對第2季營運展望轉趨審慎。

不過，美國、日本廢鋼報價本周小幅上揚，豐興本周調漲廢鋼報價，每公噸漲500元，下周廢鋼、鋼筋盤價有望看漲空間。

豐興今年首季累計營收為65.15億元，年減7.28%。

豐興坦言，首季鋼價回升，下游型鋼客戶回補庫存力道強勁，但如今疫情升溫，市場需求放緩，客戶庫存又偏高，第2季營運恐將受影響。

此外，國際廢鋼原料走弱，客戶跌價預期心理持續，對型鋼售價造成壓力，本周盤價每公噸下跌500元，近月來首見。

不過，豐興鋼筋銷售以國內為主，受惠台商回流及公共工程增加，鋼筋廠辦需求有撐，今年出貨成長動能依舊熱絡，有望成為上半年獲利成長主要動力。市場不確定因素仍存，公司稱將持續觀察疫情發展。