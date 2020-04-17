藥華藥研發治療新冠肺炎新藥擬申請臨床 股價攻漲停

藥華藥（6446）宣布計劃以超長效干擾素治療新冠肺炎，擬向美國FDA以Coronavirus Treatment Acceleration Program（CTAP）申請臨床試驗，以期取得緊急使用授權。受惠利多消息加持，今（17）日股價攻上漲停，來到89.9元。

藥華藥表示，由於全世界的新冠肺炎疫情至今未明顯趨緩，仍無一個完整有效的治療指南，進而危及全球人民的健康福祉與經濟活動，藥華藥新計劃將在美國啟動包含台灣、美國、中國、日本及韓國等地的多國多中心臨床試驗，替剛確診的輕症新冠肺炎患者，以及有明確接觸史但仍無症狀的高風險隔離者提供超長效型α干擾素P1101，以減少患者症狀惡化至重症的風險。

藥華藥的產品Besremi（P1101, Ropeginterferon）在歐洲的需求有正面影響，顯係與英國國民保健署（National Health Service , NHS）對易感染COVID-19高風險族群之癌症病患的聲明有關。

於此次新冠肺炎疫情初期，藥華藥積極與台灣、美國、中國、日本及韓國醫師團隊一起積極就P1101治療或預防新冠肺炎的計劃，如病患族群、施打劑量、給藥時間等進行討論，完成了P1101治療新冠肺炎的計劃書，準備提交給美FDA審核，讓早期感染新冠肺炎之病患或高風險無症狀者可以盡早接受治療。