藥華藥研發治療新冠肺炎新藥擬申請臨床 股價攻漲停
藥華藥（6446）宣布計劃以超長效干擾素治療新冠肺炎，擬向美國FDA以Coronavirus Treatment Acceleration Program（CTAP）申請臨床試驗，以期取得緊急使用授權。受惠利多消息加持，今（17）日股價攻上漲停，來到89.9元。
藥華藥表示，由於全世界的新冠肺炎疫情至今未明顯趨緩，仍無一個完整有效的治療指南，進而危及全球人民的健康福祉與經濟活動，藥華藥新計劃將在美國啟動包含台灣、美國、中國、日本及韓國等地的多國多中心臨床試驗，替剛確診的輕症新冠肺炎患者，以及有明確接觸史但仍無症狀的高風險隔離者提供超長效型α干擾素P1101，以減少患者症狀惡化至重症的風險。
藥華藥的產品Besremi（P1101, Ropeginterferon）在歐洲的需求有正面影響，顯係與英國國民保健署（National Health Service , NHS）對易感染COVID-19高風險族群之癌症病患的聲明有關。
於此次新冠肺炎疫情初期，藥華藥積極與台灣、美國、中國、日本及韓國醫師團隊一起積極就P1101治療或預防新冠肺炎的計劃，如病患族群、施打劑量、給藥時間等進行討論，完成了P1101治療新冠肺炎的計劃書，準備提交給美FDA審核，讓早期感染新冠肺炎之病患或高風險無症狀者可以盡早接受治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言