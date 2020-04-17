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證交所：聚焦氣候變遷 落實氣候相關風險管理

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所與安永聯合會計師事務所共同舉辦「氣候相關財務揭露建議（TCFD）工作坊」，因應防疫，這次教育訓練採取數位方式舉辦，並透過事先線上提問，分享面對極端氣候與氣候變遷，上市公司該如何推動氣候相關財務揭露及回覆相關實務編製問題，以協助企業因應氣候變遷對於營運之衝擊，並掌握國際相關揭露實務與報導要求。

證交所黃玻莉經理致詞時指出，世界經濟論壇（World Economic Forum）於今年公布全球風險報告（The Global Risks Report 2020），以發生可能性而言，環境議題首次占據未來十年五大長期風險，報告中將極端氣候、未能成功減緩氣候變遷、喪失生物多樣性、自然災害及人為造成的環境破壞列為未來十年最有可能發生的五大風險，為該報告調查進行14年以來，首次五大風險皆和氣候變遷有關，顯示氣候風險管理對企業營運之重要性。

安永曾于哲會計師於工作坊分享企業應如何參考TCFD建議以符合相關揭露要求，並透過案例解析企業應如何揭露氣候議題，曾于哲會計師表示，氣候變遷議題會衝擊日常營運，企業可藉由審慎的評估、管理,從不同利害關係人的角度出發，辨別風險與機會。

鑒於氣候變遷相關風險與機會已成為公司永續發展重要議題，證交所接軌國際趨勢,除於「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」中新增相關氣候風險資訊揭露，並透過公司治理評鑑指標引導企業逐步掌握氣候變遷風險對企業營運之衝擊，有助於我國企業在面對氣候變遷議題上展現韌性與行動力。

氣候變遷 安永 證交所

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