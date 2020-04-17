台股大漲 錢冠州：大盤震盪往上
台股早盤大漲300多點，倫元投顧總經理前冠州表示，目前有進一步往年線與季線反壓的目標前進，預估還是震盪往上居多。
美國復工在即，新冠肺炎疫情的減緩與治療獲得進一步進展，國際股市及台股持續向上挺進，短中線來說，多方趨勢是相當明確的。
目前持股偏多操作為主，選股可以產業復甦明確或者3月營收表現亮眼的個股來前進，以3月營收表現亮麗的個股來說，如石英元件的晶技(3042)，第一季即獲利0.98元，就相當亮眼，且用今年本益比來看也不算太高，以這樣今年具有展望與本益比不高的個股就可作為選股方向。
看好個股可留意：石英元件相關 晶技(3042) 第一季獲利亮眼且目前本益比相對不高；ABF載板的南電(8046)、欣興(3037) 5G基礎設施佈建將持續推高需求；被動元件的國巨(2327)、華新科(2492) 看好未來前景而有持續擴產及募資，有利多方。 錢冠州：https://t.me/Taiwan88
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