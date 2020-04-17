台股大漲 錢冠州：大盤震盪往上

在金融海嘯後，歐、美、日多國先後推出多次量化寬鬆措施（QE），大量資金挹注市場的結果變成「發財容易，謀生困難」。即透過各國央行挹注龐大資金到市場，啟動逾10年的大多頭行情，投資人光是被動式投資已賺到笑，但全球經濟環境卻有氣無力，直到前年才好不容易出現全球經濟同步成長，但貿易戰一來什麼都沒了，要想好好工作來安穩過日子並不容易。

2020-04-17 11:22