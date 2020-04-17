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台積電開303.5元大漲17元 市值激增4,408億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）第1季財報表現淡季很旺，稅後淨利1,169.87億元，創歷史新高，每股純益4.51元，創歷史次高，法說會釋年今年資本支出不變的訊息，預估第2季合併營收101~104億美元，有機會再創新高，今（17）日早盤跳空以303.5元開出，大漲17元，衝上300元關卡，市值一口氣激增4,408.16億元。

台積電第1季合併營收3,106億元，季減2.1%，年增42%，首季毛利率51.8%，為12季來高點，超越財測目標；營業利益率 41.4%，稅後純益率 37.7%；預估第2季合併營收介於101~104億美元。

台積電第2季財測，以新台幣30.0 元兌1 美元匯率假設，首季毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間；台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，第2季預期行動裝置產品需求較弱的現象將因5G 的持續布建、及高效能運算相關產品的推出而相互抵銷，因此業績表現將保持平穩。

台積電今年資本支出約150~160億美元維持不變，主要是看好5G及高效能運算的需求強勁，將持續研發及投資，今年美元營收預估約年增14~19%。

台積電法說會不悲觀，今日股價跳空大漲，早盤以303.5元開出，市值衝達7兆8,698.76億元，股價開高一度拉升至304元，盤中漲幅5.41%；台積電大漲，台股大盤指數也以10,554.55點開高，上漲179.07點，早盤一度衝達10,650.13點，上漲274.65點。

台積電 營收

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