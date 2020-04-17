台積電領頭 台股開盤大漲179.07點

台積電ADR收盤股價大漲 5.52%。台積電（2330）今（17）日開盤303.5元，上漲17元，帶動台股今日開盤大漲179.07點，以10,554.55點開出

美股因企業財報不佳弱勢，但在美國總統川普公布重啟經濟指南，開盤下跌後拉回，美股上漲。

終場美股四大指數全數上漲，道瓊指數上漲33點或0.14%，那斯達克指數下漲139點或1.66%，標普500指數上漲16點或0.58%，費半指數上漲42點或2.61％。

觀察今日亞洲股市，日、韓股均開高走高，日股下漲278點或1.44%，韓股上漲36點或1.95%。

昨日市場籌碼面，統計三大法人買賣超情況，外資賣超124.5億元，投信9.4億元，自營商賣超11.9億元，三大法人合計賣超127億元。

法人表示，國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，尤其美科技股反彈至季線附近，將面臨財報周考驗，台股指數在回補3月13日缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大，操作上不宜過度躁進追價，靜待拉回可挑選疫情受惠股或下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。