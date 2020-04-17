美股半導體領軍強彈 台股跳空早盤漲逾200點

半導體股領軍強彈，美股四大指數全數收紅，加上盤後電子盤續揚逾800點，激勵台股今（17）日一舉跳空開高站上10,500關卡，指數以10,554.55點開出上漲179.07點開出後，台積電（2330）成為多方司令，漲幅隨即擴大逾200點，並攻克10,600點關卡。

美股開低走高，雖然初領失業救濟金人數持續大增，加上油價疲弱使能源類股表現不佳，壓抑盤中美股表現；不過以台積電、賽靈思與NVIDIA為首的半導體股強彈，激勵科技股普遍走高，且市場期待盤後川普政府公布經濟重啟指南，因而提振道瓊、標普 500 指數尾盤皆由黑翻紅。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲33.33點，或0.14%，收在23,537點；標普500指數上漲 16.19點或0.58%，收在2,799.55點；那斯達克指數上漲139.18點，或1.65%，收在8,532.36點；費半指數上漲42.95點，或2.60%，收在1,690.86點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超127.1億元。其中外資賣超124.55億元，投信買超9.39億元，自營商賣超11.94億元。

資券變化方面，融資增13.66億元，融資餘額為992.45億元，融劵增 4.78萬張，融券餘額為65.51萬張。外資台指期部位，多單加碼129口，使淨多單部位達35,385口。

台積電昨日召開法說公布第1季財報再度創下新高；在今年來自5G與高速運算需求的成長動能延續下，5奈米及7奈米對營收占比將逐步提升，第2季營收估計在101~104億美元，略優於市場預期，帶動ADR昨夜開盤一度大漲超過6%。

法人認為，在台積電營運展望維持穩健、HPC帶動高階製程提升下，可望使台股具備下檔強勁的支撐力道。

整體而言，法人認為，昨日台股隨國際股市出現小幅震盪壓回，但月線翻揚趨勢不變，指數仍穩健站於5日均線之上。惟台股上方套牢賣壓不易迅速化解，籌碼面上外資仍較顯觀望態度，短期區間震盪難免，宜逢低布局區間操作。